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Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/aktsii-857937551.html
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:02+0300
2025-05-26T19:02+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
мосбиржа
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,54%, до 2 699,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,06%, до 1 122,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,47%, до 1 067,69 пункта.
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российский рынок акций, снижение, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, снижение, Мосбиржа
19:02 26.05.2025
 
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов

Мосбиржа: российский рынок акций по итогам торгов опустился ниже 2700 пунктов

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,54%, до 2 699,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,06%, до 1 122,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,47%, до 1 067,69 пункта.
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд
23 мая, 19:59
 
Экономикароссийский рынок акцийснижениеМосбиржа
 
 
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