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Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов

Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов - 26.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов

Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T19:02+0300

2025-05-26T19:02+0300

2025-05-26T19:02+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

мосбиржа

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,54%, до 2 699,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,06%, до 1 122,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,47%, до 1 067,69 пункта.

https://1prime.ru/20250523/rynok-857877657.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, снижение, мосбиржа