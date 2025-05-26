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Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов
Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:02+0300
2025-05-26T19:02+0300
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российский рынок акций
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,54%, до 2 699,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,06%, до 1 122,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,47%, до 1 067,69 пункта.
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российский рынок акций, снижение, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, снижение, Мосбиржа
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов
Мосбиржа: российский рынок акций по итогам торгов опустился ниже 2700 пунктов
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника снизился на 2,54%, опустившись на закрытии ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 2,54%, до 2 699,84 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 3,06%, до 1 122,3 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,47%, до 1 067,69 пункта.
Российский рынок акций снизился четвертый день подряд