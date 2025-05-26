https://1prime.ru/20250526/amsterdam-857916248.html

Жители Амстердама намерены подать в суд на власти из-за избыточного туризма

Жители Амстердама намерены подать в суд на власти из-за избыточного туризма - 26.05.2025, ПРАЙМ

Жители Амстердама намерены подать в суд на власти из-за избыточного туризма

Активисты гражданской инициативы Amsterdam heeft een Keuze ("У Амстердама есть выбор") намерены подать в суд на муниципалитет Амстердама из-за несоблюдения... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T11:03+0300

2025-05-26T11:03+0300

2025-05-26T11:03+0300

бизнес

амстердам

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ГААГА, 26 мая - ПРАЙМ. Активисты гражданской инициативы Amsterdam heeft een Keuze ("У Амстердама есть выбор") намерены подать в суд на муниципалитет Амстердама из-за несоблюдения установленного им же туристического лимита, пишет газета Parool. Городской совет Амстердама в 2021 году почти единогласно поддержал предложение об установлении максимального числа туристических ночевок в городе на уровне 20 миллионов в год. В 2023 году этот показатель составил 22,1 миллиона и, как ожидается, в ближайшие годы может даже достичь 25 миллионов. "Мы были бесконечно терпеливы, но отметка в 20 миллионов превышается год за годом. Нам ничего не остается, кроме как обратиться в суд", - заявил газете один из основателей Amsterdam heeft een Keuze и житель города Яспер ван Дейк. По его словам, муниципалитет сам установил верхний предел, а если он не придерживается его, то должен вернуться к соблюдению лимита, либо скорректировать его, однако сейчас не происходит ни то, ни другое. Члены инициативной группы отмечают, что за последние годы муниципалитет Амстердама принял целый ряд мер для борьбы с массовым туризмом: запрет на курение травки в квартале "красных фонарей", сокращение времени работы предприятий общественного питания, более строгие правила для круизов и увеличение туристического налога. Однако, по их мнению, принятых мер оказалось недостаточно, чтобы ограничить туристический поток.

https://1prime.ru/20250505/tusk-857288985.html

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бизнес, амстердам, туризм