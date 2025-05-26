https://1prime.ru/20250526/ator-857926705.html

Turkish Airlines отменила ряд рейсов в Москву

Turkish Airlines отменила ряд рейсов в Москву - 26.05.2025, ПРАЙМ

Turkish Airlines отменила ряд рейсов в Москву

Авиакомпания Turkish Airlines отменяет ряд вылетов в Москву из-за вводившихся ранее ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропортах центральной России, что | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:41+0300

2025-05-26T14:41+0300

2025-05-26T14:41+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Turkish Airlines отменяет ряд вылетов в Москву из-за вводившихся ранее ограничений на прилет и вылет самолетов в аэропортах центральной России, что привело к изменениям в расписании "Домодедово", "Внуково" и "Жуковского", сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте. "Turkish Airlines снова отменяют рейсы в Москву. ... В аэропортах центральной России в ночь на 26 мая снова вводились ограничения на прилет и вылет самолетов. Это повлекло изменения в расписании "Домодедово", "Внуково" и "Жуковского". До 60% рейсов прилетают не по графику или отменены. В том числе пострадала регулярность вылетов Turkish Airlines", - сказали в ассоциации. Так, по данным ассоциации, были отменены несколько рейсов Turkish Airlines в Стамбул и Анталью из "Внуково", а также рейсы из Стамбула и Антальи в "Домодедово", рейсы авиакомании AZAL из Баку в Домодедово и рейс Qanot Sharq из Ташкента в "Домодедово". Как сообщили в АТОР, сейчас туроператоры разбираются в ситуации, они рекомендуют туристам, которых коснулось нарушение расписания, ждать информации о новом времени вылета. "По техническим причинам в ряде случаев Turkish Airlines указывает на табло отмену рейса вместо статуса задержки. Как только появляется возможность вылететь, на табло меняются время и номер рейса, и он выполняется. Мы получаем всю информацию и по мере поступления вносим изменения в бронирования", - прокомментировала генеральный директор туроператора Pegas Touristik Анна Подгорная, ее слова приводятся в сообщении ассоциации.

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бизнес, россия, стамбул, анталья, turkish airlines