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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 26.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T07:49+0300

2025-05-26T07:49+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3%, до 3 338,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,37%, до 21 965,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,96%, до 23 374 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,36%, до 2 627,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 365 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,71%, до 37 423,3 пункта. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых факторов по торговле. С одной стороны, в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Отсрочка пошлин для импорта из ЕС в США несколько поддерживает настроения трейдеров. В пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Тогда же Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США. С другой стороны, в выходные газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается.

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рынок, торги, индексы, атр