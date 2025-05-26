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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/atr-857907450.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 26.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T07:49+0300
2025-05-26T07:49+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3%, до 3 338,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,37%, до 21 965,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,96%, до 23 374 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,36%, до 2 627,27 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 365 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,71%, до 37 423,3 пункта. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых факторов по торговле. С одной стороны, в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Отсрочка пошлин для импорта из ЕС в США несколько поддерживает настроения трейдеров. В пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Тогда же Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США. С другой стороны, в выходные газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается.
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рынок, торги, индексы, атр
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АТР
07:49 26.05.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно

Фондовые индексы АТР в понедельник не демонстрируют однозначной динамики

CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай
Площадь около Шэньчжэньской фондовой биржи, Китай - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
CC BY-SA 4.0 / KLcmstarz / Shenzhen Stock Exchange/cropped image/
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3%, до 3 338,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,37%, до 21 965,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,96%, до 23 374 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,36%, до 2 627,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 365 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,71%, до 37 423,3 пункта.
Инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых факторов по торговле. С одной стороны, в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Отсрочка пошлин для импорта из ЕС в США несколько поддерживает настроения трейдеров.
В пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Тогда же Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США.
С другой стороны, в выходные газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Фондовые индексы Франции и Германии ускорили снижение
23 мая, 15:10
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыАТР
 
 
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