https://1prime.ru/20250526/atr-857907450.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно - 26.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T07:49+0300
2025-05-26T07:49+0300
2025-05-26T07:49+0300
экономика
рынок
торги
индексы
атр
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/27/841352770_0:58:2048:1211_1920x0_80_0_0_0de0b70f0b2c47aca2da9982cc3ca16d.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3%, до 3 338,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,37%, до 21 965,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,96%, до 23 374 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,36%, до 2 627,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 365 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,71%, до 37 423,3 пункта. Инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых факторов по торговле. С одной стороны, в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Отсрочка пошлин для импорта из ЕС в США несколько поддерживает настроения трейдеров. В пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Тогда же Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США. С другой стороны, в выходные газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается.
https://1prime.ru/20250523/indeksy-857865918.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/27/841352770_101:0:1925:1368_1920x0_80_0_0_743dc382373d32d6c9afc1cb989a004f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, индексы, атр
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, АТР
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно
Фондовые индексы АТР в понедельник не демонстрируют однозначной динамики
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показывают однозначной динамики, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 7.29 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,3%, до 3 338,42 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,37%, до 21 965,96 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,96%, до 23 374 пунктов. Южнокорейский KOSPI рос на 1,36%, до 2 627,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,05%, до 8 365 пунктов, японский Nikkei 225 - на 0,71%, до 37 423,3 пункта.
Инвесторы проявляют осторожность в ожидании новых факторов по торговле. С одной стороны, в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Отсрочка пошлин для импорта из ЕС в США несколько поддерживает настроения трейдеров.
В пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Тогда же Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США.
С другой стороны, в выходные газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что администрация Трампа пытается добиться от ЕС введения мер против КНР, однако на данном этапе ей это не удается.
Фондовые индексы Франции и Германии ускорили снижение