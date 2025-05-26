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Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно - 26.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись разнонаправленно

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показали однозначной динамики на фоне ожиданий по торговле, свидетельствуют... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:46+0300

2025-05-26T12:46+0300

2025-05-26T12:46+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник не показали однозначной динамики на фоне ожиданий по торговле, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,05% - до 3 346,84 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – вырос на 0,17%, до 1 976,68 пункта, гонконгский Hang Seng Index – сократился на 1,35%, до 23 282,33 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличился на 2,02% - до 2 644,4 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – остался вблизи уровня прошлого закрытия и составил 8 361 пункт, японский Nikkei 225 - поднялся на 1%, до 37 531,53 пункта. Инвесторы оценили новости по торговле. Так, в воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Отсрочка пошлин для импорта из ЕС в США несколько поддерживает настроения трейдеров. В пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает пошлины в 50% в отношении блока с 1 июня. Тогда же Трамп пригрозил компании Apple пошлинами по меньшей мере 25%, если она не прекратит производить iPhone за пределами США. Трейдеры обратили внимание на комментарии министра по делам восстановления экономики Японии Рёсэя Акадзавы. В выходные Акадзава выразил надежду на то, что Японии и США удастся прийти к какому-то прогрессу по пошлинам к встрече глав двух стран на полях саммита лидеров стран "большой семерки" в Канаде в июне. После таких заявлений японский Nikkei 225 показал рост. В то же время гонконгский Hang Seng заметно сократился, в том числе подешевели и акции китайских компаний в Гонконге: индекс Hang Seng China Enterprise сократился на 1,7%. Среди лидеров снижения китайские автопроизводители: бумаги Geely Automobile подешевели на 9,5%, BYD - на 8,6%, XPeng - на 4,4%.

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, атр