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Смягчились требования льготной программы "Семейный автомобиль"

Смягчились требования льготной программы "Семейный автомобиль" - 26.05.2025, ПРАЙМ

Смягчились требования льготной программы "Семейный автомобиль"

Минпромторг России смягчил требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", теперь ею могут воспользоваться семьи с двумя детьми, сообщили | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T19:36+0300

2025-05-26T19:36+0300

2025-05-26T19:36+0300

экономика

минпромторг

льготный автокредит

требования

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Минпромторг России смягчил требования программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль", теперь ею могут воспользоваться семьи с двумя детьми, сообщили в пресс-службе министерства. "Напомним, что в середине мая было принято решение о возвращении подпрограммы "Семейный автомобиль" в периметр программы льготного автокредитования. На тот момент акцент был сделан на многодетных семьях, у которых минимум трое детей… С 26 мая программой льготного автокредитования смогут воспользоваться и семьи, в которых двое детей", - говорится в сообщении. Программа льготного автокредитования предусматривает скидку от стоимости электромобиля в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей, от стоимости автомобиля с ДВС - 20%, а для жителей Дальневосточного федерального округа - 25%. Программа действует для медицинских работников, работников сферы образования, участников СВО и членов их семей, граждан с инвалидностью, кроме того, распространяется на семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО. В мае Минпромторг РФ расширил ее подпрограммой "Семейной автомобиль". Дополнительно к уже действующим категориям граждан с 13 мая текущего года приобрести отечественный автомобиль на более выгодных условиях со скидкой в 10% могли семьи по всей РФ, имеющие трех и более детей. Также предусмотрены особые условия на приобретение автомобилей с ручным управлением – скидка на такие транспортные средства для участников СВО, получивших ранения в зоне боевых действий, составляет 40%.

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минпромторг, льготный автокредит, требования