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Банки перестали выдавать наши деньги. Что происходит

Банки перестали выдавать наши деньги. Что происходит - 26.05.2025, ПРАЙМ

Банки перестали выдавать наши деньги. Что происходит

Проблема с банковскими переводами в последнее время близка многим. У кого-то блокируют счет за сборы в родительский комитет, другой не может положить деньги на... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T06:06+0300

2025-05-26T06:06+0300

2025-05-26T06:06+0300

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банки

финансы

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ, Роман Серов. Проблема с банковскими переводами в последнее время близка многим. У кого-то блокируют счет за сборы в родительский комитет, другой не может положить деньги на собственный счет в другом банке, третий жалуется на невозможность заплатить за продукты на рынке – приходится бежать за наличкой в банкомат. Большинство страдальцев при этом вполне добропорядочны и не замешаны ни в каких сомнительных махинациях. Почему с ними так поступают, и кто может стать следующей жертвой?На самом деле, банки повысили бдительность не просто так. С июля прошлого года вступили в силу изменения в законе 161-ФЗ "О национальной платёжной системе", по которому банки обязаны проверить все ваши транзакции и убедиться, что перевод вы сделали самостоятельно. Согласно новым правилам, если банк пропустит перевод, который позже окажется мошенническим, и не примет дополнительных мер предосторожности, ему придется возмещать убытки клиенту за свой счет.Одним из признаков мошеннических операций является включение счета получателя перевода в черный список Банка России. Он пополняется в том числе и информацией от финансовых организаций о переводах, которые происходят без добровольного согласия клиента, в частности под воздействием злоумышленников. Блокировка произойдет и в том случае, если счет получателя использовался для подозрительных операций по данным антифрод-систем финансовых организаций.Кроме того, банки руководствуются Федеральным законом 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", а также множеством сопутствующих подзаконных актов. Согласно этому документу, банки безусловно обязаны блокировать определенные операции. Например, это касается лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Если нет уверенности, а лишь подозрения в противозаконных переводах, банки обязаны о них сообщить и вправе приостановить их исполнение.На каждый болт найдется своя гайкаПочему банки стали использовать право заблокировать "подозрительные" переводы все чаще? Во-первых, борьба с мошенничеством. По итогам 2024 года мошенники похитили у россиян 27 миллиардов рублей. Все варианты мошенничества невозможно перечислить. Чаще всего они связаны с дистанционными каналами обслуживания – онлайн-переводы, снятие наличных в банкоматах и так далее. Поэтому банки уделяют особое внимание таким способам совершения операций клиентами.Еще один признак – нетипичные операции. Клиент ранее не переводил крупные суммы денег, или переводит крупную сумму другому человеку, которому до этого никогда не переводил деньги, оформил кредит или внес деньги наличными на карту через банкомат и сразу переводит деньги другому человеку. Во всех этих случаях банк может приостановить операцию для выяснения подробностей. Банк имеет на это полное право, чтобы понимать, что клиент не попал под влияние мошенников. Ведь, если что, расплачиваться за такие платежи ему."Во-вторых, клиенты банка могут по своей воле или без нее стать участниками легализации преступных доходов. Существуют различные признаки легализации, многие из них тоже связаны с дистанционными каналами обслуживания. Например, клиент банка часто переводит или получает денежные средства от различных людей. Это тоже может послужить поводом для приостановки операций. Банк должен разобраться в характере операций, важно помнить, что счета физических лиц нельзя использовать в коммерческой деятельности, для этого существуют другие типы счетов", - рассуждает доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.Под переводами между физическими лицами могут маскироваться коммерческие операции. Например, в розничной торговле продавцы просят покупателей делать переводы вместо наличной или безналичной оплаты. В этом случае у банка появляется право применить меры к клиенту за нарушение режима банковского счета.В—третьих, анализируется поведение и реакция клиентов на действия банка. Банк приостановил операцию и просит пояснить ее характер, предоставить подтверждающие документы, а клиент отказывается это делать или грубит сотруднику банка. Неадекватная реакция клиента на запросы банка может бытья причиной применения мер к клиенту, добавил экономист.О чем говорить не принятоЕсли банк пропустил нехороший перевод по своей вине, он обязан вернуть клиенту деньги. Поэтому кредитные организации иногда предпочитают "перебдеть". Признаки подозрительных операций у каждой кредитной организации свои. Есть общие моменты – если получатель переводов уже попал в банковский реестр "мошенников" или "отмывателей" денег, против него уже возбуждено уголовное дело за мошенничество, нехарактерные действия отправителя. Например, перед совершением перевода он необычно долго разговаривал по телефону, да еще и с нетипичным для него регионом, получал сообщения с новых номеров, в том числе, в мессенджере. Все это с современными антифрод-системами вполне реально отследить.Но у каждого банка есть свои "фишки", о которых они не обязаны рассказывать, да и не должны, чтобы не облегчать жизнь мошенникам."Кому-то подозрительными покажутся частые регулярные переводы денежных средств с их последующим скорым снятием наличными (возможно, это простое отмывание денег через "транзит", дроппинг). Какую-то кредитную организацию больше "удивит" перевод, совершенный в нетипичном по географии месте, кого-то – слишком большая для данного клиента сумма", - объяснила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.Как правило, банки принимают меры по совокупности причин. Обращают внимание на возраст клиента, характер его операций, уровень доходов, место совершения операций и многое другое.Что делать, если вас заблокировалиОднако повышенные меры предосторожности приводят к тому, что заблокированными оказываются вполне легальные и законные переводы. Например, между родственниками и друзьями, коллегами и даже родителями по сбору денег на подарки в детский сад. "Получил перевод от знакомого и мою карту заблокировали, остался без денег" - одна из наиболее частых жалоб последнего времени.Что делать в этом случае? Первый шаг – личный звонок в банк по официальному номеру. Попробуйте добиться разблокировки. Если вы говорите вежливо и убедительно, и оператор видит, что дело в ошибке алгоритма, шанс на такой сценарий велик. Если не вышло, придется посетить офис банка лично.При этом необходимо предоставить исчерпывающую информацию об операции, которая вызвала подозрения, предъявить документы, подтверждающие слова. "Сохраняйте для себя всю информацию об общении с сотрудниками банка. К сожалению, часто клиенты реагируют неправильно, могут ответить на запрос банка, что это не ваше дело, или информацию сообщают устно и не фиксируют ее для себя. Банк имеет право спрашивать, но нужно быть готовым в дальнейшем подтвердить свои слова, сохранить подробности общения", - отметил Бадалов.Самый худший вариант – оказаться в черном списке, отправив деньги на "нехороший" счет. Либо такой счет на ваше имя уже открыли мошенники. Тогда нужно писать в свой банк заявление и сразу обращаться в Банк России, который ведет этот черный список, советует Белянчикова.В этом случае придется запастись терпением. Простая блокировка по закону возможна на двое суток, по серьезным основаниям – на месяц. На рассмотрение заявления об исключении из черного списка у Банка России есть 15 дней. В случае отказа придется выяснять, кто вас туда внес и разбираться с этой кредитной организацией. Порой дело доходит до суда – такие прецеденты уже случались.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

банки, финансы