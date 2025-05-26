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СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз" - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз"
СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз" - 26.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз"
Налоговые органы добиваются банкротства ООО "Кофе Хауз", входящего в ГК "Шоколадница", говорится в материале издания "Коммерсантъ". | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:37+0300
2025-05-26T10:37+0300
экономика
фнс
банкротство
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Налоговые органы добиваются банкротства ООО "Кофе Хауз", входящего в ГК "Шоколадница", говорится в материале издания "Коммерсантъ".Согласно изданию, в "Шоколаднице" заявили, что не получали уведомления от ФНС, а само ООО "не ведет деятельности и не имеет активов".Эксперты отмечают, что при превышении долга перед бюджетом в 2 миллиона рублей банкротство становится вероятным, а кредиторы могут привлечь владельцев к субсидиарной ответственности.Основным бенефициаром группы является Александр Колобов. После присоединения к "Шоколаднице" в 2014 году, развитие сети кофеен "Кофе Хауз" остановилось, несмотря на наличие нескольких торговых точек и других активов.
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фнс, банкротство
Экономика, ФНС, банкротство
10:37 26.05.2025
 
СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз"

"Ъ": ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз"

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНашивка Федеральной налоговой службы
Нашивка Федеральной налоговой службы - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Налоговые органы добиваются банкротства ООО "Кофе Хауз", входящего в ГК "Шоколадница", говорится в материале издания "Коммерсантъ".
Согласно изданию, в "Шоколаднице" заявили, что не получали уведомления от ФНС, а само ООО "не ведет деятельности и не имеет активов".
Эксперты отмечают, что при превышении долга перед бюджетом в 2 миллиона рублей банкротство становится вероятным, а кредиторы могут привлечь владельцев к субсидиарной ответственности.
Основным бенефициаром группы является Александр Колобов. После присоединения к "Шоколаднице" в 2014 году, развитие сети кофеен "Кофе Хауз" остановилось, несмотря на наличие нескольких торговых точек и других активов.
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