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СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз"

СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз" - 26.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ФНС подала заявление о банкротстве сети "Кофе Хауз"

Налоговые органы добиваются банкротства ООО "Кофе Хауз", входящего в ГК "Шоколадница", говорится в материале издания "Коммерсантъ". | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T10:37+0300

2025-05-26T10:37+0300

2025-05-26T10:37+0300

экономика

фнс

банкротство

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Налоговые органы добиваются банкротства ООО "Кофе Хауз", входящего в ГК "Шоколадница", говорится в материале издания "Коммерсантъ".Согласно изданию, в "Шоколаднице" заявили, что не получали уведомления от ФНС, а само ООО "не ведет деятельности и не имеет активов".Эксперты отмечают, что при превышении долга перед бюджетом в 2 миллиона рублей банкротство становится вероятным, а кредиторы могут привлечь владельцев к субсидиарной ответственности.Основным бенефициаром группы является Александр Колобов. После присоединения к "Шоколаднице" в 2014 году, развитие сети кофеен "Кофе Хауз" остановилось, несмотря на наличие нескольких торговых точек и других активов.

https://1prime.ru/20250523/bankrotstvo-857873895.html

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фнс, банкротство