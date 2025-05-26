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"СПБ биржа" обсудит запуск торгов заблокированными бумагами - 26.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250526/birzha-857912389.html
"СПБ биржа" обсудит запуск торгов заблокированными бумагами
"СПБ биржа" обсудит запуск торгов заблокированными бумагами - 26.05.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" обсудит запуск торгов заблокированными бумагами
"СПБ биржа" до конца мая обсудит с профучастниками рынка возможность запуска торгов заблокированными ценными бумагами, сообщил РИА Новости представитель... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T09:37+0300
2025-05-26T09:37+0300
экономика
рынок
акции
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" до конца мая обсудит с профучастниками рынка возможность запуска торгов заблокированными ценными бумагами, сообщил РИА Новости представитель торговой площадки. В начале ноября 2023 года Минфин США включил "СПБ биржу" в санкционный список, и торговая площадка, являвшаяся крупнейшей в РФ по торговле иностранными акциями, сразу же приостановила торги ими. "СПБ биржа" примет решение о возможности организации торгов заблокированными ценными бумагами после обсуждения этого вопроса с участниками торгов на комитете по развитию рынков, который планируется провести до конца мая", - сообщила пресс-служба "СПБ биржи".
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рынок, акции, минфин сша
Экономика, Рынок, Акции, Минфин США
09:37 26.05.2025
 
"СПБ биржа" обсудит запуск торгов заблокированными бумагами

"СПБ биржа" до конца мая обсудит запуск торгов заблокированными бумагами

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" до конца мая обсудит с профучастниками рынка возможность запуска торгов заблокированными ценными бумагами, сообщил РИА Новости представитель торговой площадки.
В начале ноября 2023 года Минфин США включил "СПБ биржу" в санкционный список, и торговая площадка, являвшаяся крупнейшей в РФ по торговле иностранными акциями, сразу же приостановила торги ими.
"СПБ биржа" примет решение о возможности организации торгов заблокированными ценными бумагами после обсуждения этого вопроса с участниками торгов на комитете по развитию рынков, который планируется провести до конца мая", - сообщила пресс-служба "СПБ биржи".
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