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Биржи Франции и Германии растут на заявлениях Трампа - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Биржи Франции и Германии растут на заявлениях Трампа
Биржи Франции и Германии растут на заявлениях Трампа - 26.05.2025, ПРАЙМ
Биржи Франции и Германии растут на заявлениях Трампа
Фондовые индексы Франции и Германии поднимаются после заявления о возможной отсрочке введения новых пошлин США для товаров из Евросоюза в 50%, свидетельствуют... | 26.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии поднимаются после заявления о возможной отсрочке введения новых пошлин США для товаров из Евросоюза в 50%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10.32 мск французский индекс CAC 40 увеличивается на 0,92%, до 7 805,35 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 23 932 пунктов. Торги в Великобритании не проходят в понедельник в связи с выходным днем. В пятницу британский индекс FTSE 100 сократился на 0,24% - до 8 717,97 пункта. Трейдеры склонны к оптимизму после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Инвесторы уже хорошо знакомы с тарифным сценарием Трампа, и его перепалка с ЕС по этому вопросу - последний такой пример. Мы видим, что рынки начинают сдерживать волатильность в ответ на торговые маневры Трампа с каждой новой страной или регионом", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer).
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рынок, сша, франция, дональд трамп, ес, dax
Экономика, Рынок, США, ФРАНЦИЯ, Дональд Трамп, ЕС, DAX
10:40 26.05.2025
 
Биржи Франции и Германии растут на заявлениях Трампа

Фондовые индексы Франции и ФРГ растут на новости о торговых переговорах ЕС с США

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Франции и Германии поднимаются после заявления о возможной отсрочке введения новых пошлин США для товаров из Евросоюза в 50%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.32 мск французский индекс CAC 40 увеличивается на 0,92%, до 7 805,35 пункта, немецкий DAX - на 1,35%, до 23 932 пунктов.
Торги в Великобритании не проходят в понедельник в связи с выходным днем. В пятницу британский индекс FTSE 100 сократился на 0,24% - до 8 717,97 пункта.
Трейдеры склонны к оптимизму после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля.
Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Инвесторы уже хорошо знакомы с тарифным сценарием Трампа, и его перепалка с ЕС по этому вопросу - последний такой пример. Мы видим, что рынки начинают сдерживать волатильность в ответ на торговые маневры Трампа с каждой новой страной или регионом", - прокомментировал агентству Блумберг старший рыночный аналитик KCM Trade в Сиднее Тим Уотерер (Tim Waterer).
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