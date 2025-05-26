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Это хуже, чем думали: рынок может не устоять - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Это хуже, чем думали: рынок может не устоять
Это хуже, чем думали: рынок может не устоять - 26.05.2025, ПРАЙМ
Это хуже, чем думали: рынок может не устоять
Российский рынок акций начал неделю в минорных настроениях, индекс Мосбиржи отступает в направлении 2700 пунктов. На участников биржевых торгов давит ухудшение... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:00+0300
2025-05-26T12:00+0300
мнения аналитиков
рынок
торги
дональд трамп
мосбиржа
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю в минорных настроениях, индекс Мосбиржи отступает в направлении 2700 пунктов. На участников биржевых торгов давит ухудшение геополитического фона. Президент США Дональд Трамп не исключил ужесточение антироссийских санкций в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Другая причина для усиления продаж – отказ целого ряда компаний от выплаты дивидендов за прошлый год, подобное решение в том числе принято в "Газпроме", "Магните", Норникеле, НЛМК и др. Кроме того, не в пользу рынка акций работает укрепление рубля – налоговый период в эти дни на пиках, и предложение валюты временно увеличено. На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за геополитикой, корпоративными новостями, сырьевыми и валютными котировками, заявлениями регуляторов и ключевой статистикой. Из важных публикаций предстоящей недели можно отметить протокол последнего заседания ФРС, который выйдет в среду. В этот же день пройдет заседание ОПЕК, а Росстат опубликует недельные данные по темпам роста потребительских цен. К статистике по инфляции ожидается повышенное внимание, учитывая приближение заседания ЦБ по ключевой ставке (6 июня). В отсутствие позитивных драйверов планка 2700 п. по индексу Мосбиржи может не устоять, спуск к 2630-2650 п. не исключен. Наверху уровень 2800 п. снова выступает в качестве сопротивления. Во второй половине недели, по завершении фискальных платежей, рубль может пойти на ослабление, что должно поддержать акции экспортеров. Доллар, вероятно, нацелится на 82, а юань ждем ближе к 11,3 руб.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
ПРАЙМ
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Александр Бахтин,
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Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, торги, дональд трамп, мосбиржа
Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Дональд Трамп, Мосбиржа
12:00 26.05.2025
 
Это хуже, чем думали: рынок может не устоять

Инвестстратег Бахтин: рынок боится геополитики и массового отказа от дивидендов

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Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю в минорных настроениях, индекс Мосбиржи отступает в направлении 2700 пунктов. На участников биржевых торгов давит ухудшение геополитического фона. Президент США Дональд Трамп не исключил ужесточение антироссийских санкций в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта.
Другая причина для усиления продаж – отказ целого ряда компаний от выплаты дивидендов за прошлый год, подобное решение в том числе принято в "Газпроме", "Магните", Норникеле, НЛМК и др.
Кроме того, не в пользу рынка акций работает укрепление рубля – налоговый период в эти дни на пиках, и предложение валюты временно увеличено.
На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за геополитикой, корпоративными новостями, сырьевыми и валютными котировками, заявлениями регуляторов и ключевой статистикой.
Из важных публикаций предстоящей недели можно отметить протокол последнего заседания ФРС, который выйдет в среду. В этот же день пройдет заседание ОПЕК, а Росстат опубликует недельные данные по темпам роста потребительских цен.
К статистике по инфляции ожидается повышенное внимание, учитывая приближение заседания ЦБ по ключевой ставке (6 июня). В отсутствие позитивных драйверов планка 2700 п. по индексу Мосбиржи может не устоять, спуск к 2630-2650 п. не исключен.
Наверху уровень 2800 п. снова выступает в качестве сопротивления. Во второй половине недели, по завершении фискальных платежей, рубль может пойти на ослабление, что должно поддержать акции экспортеров. Доллар, вероятно, нацелится на 82, а юань ждем ближе к 11,3 руб.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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