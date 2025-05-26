Это хуже, чем думали: рынок может не устоять

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю в минорных настроениях, индекс Мосбиржи отступает в направлении 2700 пунктов. На участников биржевых торгов давит ухудшение геополитического фона. Президент США Дональд Трамп не исключил ужесточение антироссийских санкций в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта. Другая причина для усиления продаж – отказ целого ряда компаний от выплаты дивидендов за прошлый год, подобное решение в том числе принято в "Газпроме", "Магните", Норникеле, НЛМК и др. Кроме того, не в пользу рынка акций работает укрепление рубля – налоговый период в эти дни на пиках, и предложение валюты временно увеличено. На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за геополитикой, корпоративными новостями, сырьевыми и валютными котировками, заявлениями регуляторов и ключевой статистикой. Из важных публикаций предстоящей недели можно отметить протокол последнего заседания ФРС, который выйдет в среду. В этот же день пройдет заседание ОПЕК, а Росстат опубликует недельные данные по темпам роста потребительских цен. К статистике по инфляции ожидается повышенное внимание, учитывая приближение заседания ЦБ по ключевой ставке (6 июня). В отсутствие позитивных драйверов планка 2700 п. по индексу Мосбиржи может не устоять, спуск к 2630-2650 п. не исключен. Наверху уровень 2800 п. снова выступает в качестве сопротивления. Во второй половине недели, по завершении фискальных платежей, рубль может пойти на ослабление, что должно поддержать акции экспортеров. Доллар, вероятно, нацелится на 82, а юань ждем ближе к 11,3 руб.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций начал неделю в минорных настроениях, индекс Мосбиржи отступает в направлении 2700 пунктов. На участников биржевых торгов давит ухудшение геополитического фона. Президент США Дональд Трамп не исключил ужесточение антироссийских санкций в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта.
Другая причина для усиления продаж – отказ целого ряда компаний от выплаты дивидендов за прошлый год, подобное решение в том числе принято в "Газпроме", "Магните", Норникеле, НЛМК и др.
Кроме того, не в пользу рынка акций работает укрепление рубля – налоговый период в эти дни на пиках, и предложение валюты временно увеличено.
На предстоящей неделе инвесторы продолжат следить за геополитикой, корпоративными новостями, сырьевыми и валютными котировками, заявлениями регуляторов и ключевой статистикой.
Из важных публикаций предстоящей недели можно отметить протокол последнего заседания ФРС, который выйдет в среду. В этот же день пройдет заседание ОПЕК, а Росстат опубликует недельные данные по темпам роста потребительских цен.
К статистике по инфляции ожидается повышенное внимание, учитывая приближение заседания ЦБ по ключевой ставке (6 июня). В отсутствие позитивных драйверов планка 2700 п. по индексу Мосбиржи может не устоять, спуск к 2630-2650 п. не исключен.
Наверху уровень 2800 п. снова выступает в качестве сопротивления. Во второй половине недели, по завершении фискальных платежей, рубль может пойти на ослабление, что должно поддержать акции экспортеров. Доллар, вероятно, нацелится на 82, а юань ждем ближе к 11,3 руб.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
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