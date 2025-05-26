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Великобритания приступила к национализации железных дорог

Великобритания приступила к национализации железных дорог - 26.05.2025, ПРАЙМ

Великобритания приступила к национализации железных дорог

Министерство транспорта Великобритании объявило о начале реализации плана по национализации железных дорог, которые находятся в частных руках почти 30 лет. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:01+0300

2025-05-26T12:01+0300

2025-05-26T12:01+0300

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ЛОНДОН, 26 мая - ПРАЙМ. Министерство транспорта Великобритании объявило о начале реализации плана по национализации железных дорог, которые находятся в частных руках почти 30 лет. "Юго-Западная железная дорога (SWR) стала первым оператором, вернувшимся в общественную собственность в соответствии с новым законодательством. Этот исторический момент положил конец почти 30-летней фрагментации и расточительству в ходе приватизации", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на правительственном портале. Отмечается, что теперь каждый оператор должен будет соответствовать строгим стандартам качества обслуживания пассажиров и соблюдать пунктуальность подачи поездов. Британские железные дороги были приватизированы в 90-х годах и на данный момент находятся в руках 14 разных операторов. За это время они стали самыми дорогими в Европе. Кроме того, эксперты и профсоюзы неоднократно указывали на то, что с точки зрения эффективности, скорости и комфорта британские железные дороги значительно уступают европейским. После победы на выборах текущее правительство Лейбористов приняло закон, который сделал национализацию железных дорог "опцией по умолчанию" в случае любых проблем, возникающих у операторов. Лейбористы также планируют создать национального оператора "Железные дороги Великобритании" (Great British Railways).

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