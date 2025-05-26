https://1prime.ru/20250526/byudzhet-857909097.html

Поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% за четыре месяца 2025 года

Поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% за четыре месяца 2025 года - 26.05.2025, ПРАЙМ

Поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% за четыре месяца 2025 года

Поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% за четыре месяца 2025 года, составив 519,2 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:32+0300

2025-05-26T08:32+0300

2025-05-26T08:32+0300

экономика

россия

москва

сергей собянин

поступления в бюджет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% за четыре месяца 2025 года, составив 519,2 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Мэр напомнил, что 26 мая традиционно отмечается День российского предпринимательства. Бизнес является одним из главных драйверов развития Москвы. Малое и среднее предпринимательство (МСП) обеспечивает значительную часть роста экономики, пополняет городской бюджет и дает работу миллионам москвичей. "На протяжении последних лет малый и средний бизнес растет рекордными темпами. Если в 2011 году доля МСП в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета составляла чуть более 10%, то по итогам 2024 года она достигла почти 27%… К слову, в текущем году тенденции роста сохраняются. За 4 месяца 2025 года поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% и достигли 519,2 миллиарда рублей", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что особенно активно в столице развиваются высокотехнологичный сектор, молодежное предпринимательство и экспортная деятельность. "В 2024 году малые и средние предприятия уплатили 1,2 триллиона рублей налогов, что превысило суммарные платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес демонстрирует впечатляющие показатели развития. На сегодняшний день в столице зарегистрировано более 927 тысяч субъектов МСП, что составляет более 85% от общего числа предприятий города и порядка 14% от общего количества в России. "В МСП столицы занято 3,4 миллиона человек - 40% от общего числа работающих в экономике столицы. При этом более трети работников сосредоточены в ключевых отраслях: IT-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве", - уточнил Собянин. Мэр пояснил, что обеспечивать такой рост позволяет одна из лучших в мире систем поддержки и развития предпринимательства, созданная в столице. Бизнес может воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки, которые формируются исходя из запросов и нужд столичных предпринимателей. "По результатам прошедшего года различными мерами поддержки был охвачен каждый 11-й бизнес. При поддержке города создано каждое 12-е новое предприятие или ИП", - добавил Собянин.

https://1prime.ru/20250526/vshe-857906785.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, сергей собянин, поступления в бюджет