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Поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% за четыре месяца 2025 года
Поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% за четыре месяца 2025 года - 26.05.2025, ПРАЙМ
Поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% за четыре месяца 2025 года
Поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% за четыре месяца 2025 года, составив 519,2 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:32+0300
2025-05-26T08:32+0300
2025-05-26T08:32+0300
экономика
россия
москва
сергей собянин
поступления в бюджет
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% за четыре месяца 2025 года, составив 519,2 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Мэр напомнил, что 26 мая традиционно отмечается День российского предпринимательства. Бизнес является одним из главных драйверов развития Москвы. Малое и среднее предпринимательство (МСП) обеспечивает значительную часть роста экономики, пополняет городской бюджет и дает работу миллионам москвичей. "На протяжении последних лет малый и средний бизнес растет рекордными темпами. Если в 2011 году доля МСП в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета составляла чуть более 10%, то по итогам 2024 года она достигла почти 27%… К слову, в текущем году тенденции роста сохраняются. За 4 месяца 2025 года поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% и достигли 519,2 миллиарда рублей", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что особенно активно в столице развиваются высокотехнологичный сектор, молодежное предпринимательство и экспортная деятельность. "В 2024 году малые и средние предприятия уплатили 1,2 триллиона рублей налогов, что превысило суммарные платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли", - добавил Собянин. Он подчеркнул, что малый и средний бизнес демонстрирует впечатляющие показатели развития. На сегодняшний день в столице зарегистрировано более 927 тысяч субъектов МСП, что составляет более 85% от общего числа предприятий города и порядка 14% от общего количества в России. "В МСП столицы занято 3,4 миллиона человек - 40% от общего числа работающих в экономике столицы. При этом более трети работников сосредоточены в ключевых отраслях: IT-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве", - уточнил Собянин. Мэр пояснил, что обеспечивать такой рост позволяет одна из лучших в мире систем поддержки и развития предпринимательства, созданная в столице. Бизнес может воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки, которые формируются исходя из запросов и нужд столичных предпринимателей. "По результатам прошедшего года различными мерами поддержки был охвачен каждый 11-й бизнес. При поддержке города создано каждое 12-е новое предприятие или ИП", - добавил Собянин.
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россия, москва, сергей собянин, поступления в бюджет
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, Сергей Собянин, поступления в бюджет
Поступления в бюджет Москвы выросли на 8,8% за четыре месяца 2025 года
Собянин: поступления в бюджет Москвы за четыре месяца составили 519,2 млрд рублей
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% за четыре месяца 2025 года, составив 519,2 миллиарда рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Мэр напомнил, что 26 мая традиционно отмечается День российского предпринимательства. Бизнес является одним из главных драйверов развития Москвы. Малое и среднее предпринимательство (МСП) обеспечивает значительную часть роста экономики, пополняет городской бюджет и дает работу миллионам москвичей.
"На протяжении последних лет малый и средний бизнес растет рекордными темпами. Если в 2011 году доля МСП в налоговых и неналоговых доходах городского бюджета составляла чуть более 10%, то по итогам 2024 года она достигла почти 27%… К слову, в текущем году тенденции роста сохраняются. За 4 месяца 2025 года поступления в столичный бюджет увеличились на 8,8% и достигли 519,2 миллиарда рублей", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что особенно активно в столице развиваются высокотехнологичный сектор, молодежное предпринимательство и экспортная деятельность.
"В 2024 году малые и средние предприятия уплатили 1,2 триллиона рублей налогов, что превысило суммарные платежи от финансово-кредитного сектора и строительной отрасли", - добавил Собянин.
Он подчеркнул, что малый и средний бизнес демонстрирует впечатляющие показатели развития. На сегодняшний день в столице зарегистрировано более 927 тысяч субъектов МСП, что составляет более 85% от общего числа предприятий города и порядка 14% от общего количества в России.
"В МСП столицы занято 3,4 миллиона человек - 40% от общего числа работающих в экономике столицы. При этом более трети работников сосредоточены в ключевых отраслях: IT-сфере, финансовом секторе, строительстве и на производстве", - уточнил Собянин.
Мэр пояснил, что обеспечивать такой рост позволяет одна из лучших в мире систем поддержки и развития предпринимательства, созданная в столице. Бизнес может воспользоваться финансовыми и нефинансовыми мерами поддержки, которые формируются исходя из запросов и нужд столичных предпринимателей.
"По результатам прошедшего года различными мерами поддержки был охвачен каждый 11-й бизнес. При поддержке города создано каждое 12-е новое предприятие или ИП", - добавил Собянин.
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