https://1prime.ru/20250526/depozitariy-857940297.html

ЦБ РФ намерен изменить подход к депозитарному учету ценных бумаг

ЦБ РФ намерен изменить подход к депозитарному учету ценных бумаг - 26.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ РФ намерен изменить подход к депозитарному учету ценных бумаг

Банк России предлагает пересмотреть подходы к организации системы учета иностранных ценных бумаг в РФ и взаимодействию депозитариев с зарубежными организациями... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T21:05+0300

2025-05-26T21:05+0300

2025-05-26T21:06+0300

экономика

депозитарии

учет

ценные бумаги

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Банк России предлагает пересмотреть подходы к организации системы учета иностранных ценных бумаг в РФ и взаимодействию депозитариев с зарубежными организациями при учете российских активов, следует из доклада подготовленного ЦБ "Депозитарный учет: новый взгляд на привычные вещи". "Банк России предлагает допускать на рынок для учета в российских депозитариях только те зарубежные активы, принципы учета которых схожи с нашими. Если же иностранная ценная бумага учитывается "на родине" по иным правилам, она может обращаться на российском рынке в виде депозитарных расписок", - говорится в сообщении регулятора. В России владельцем актива выступает непосредственно сам инвестор, однако в других странах может действовать модель опосредованного владения, когда полный объем прав по ценной бумаге находится у посредника (номинального держателя). В этом случае не инвестор, а депозитарий, который открыл за рубежом счет для учета иностранных бумаг своих клиентов, будет признаваться собственником активов, поясняет ЦБ РФ. "При этом нельзя полностью исключать со стороны иностранного государства вероятности ограничения прав на свои локальные ценные бумаги в силу регуляторных причин. Поэтому в докладе особое внимание уделяется ответственности учетного института перед клиентом", - отмечает регулятор. Депозитарий может освобождаться от ответственности, если он докажет, что предпринял все доступные меры для восстановления нарушенных прав депонента, а при заключении договора оценил финансовое положение и деловую репутацию своего иностранного контрагента, поясняет ЦБ РФ. "Что касается учета прав иностранных инвесторов на российские ценные бумаги, то рассматриваются разные сценарии. Во-первых, модернизация института иностранного номинального держателя. Она может предусматривать либо обязательное и регулярное раскрытие информации о владельцах ценных бумаг, либо ведение раздельного их учета (сегрегация) с зеркальным отражением операций по каждому инвестору в российских учетных институтах", - отмечается в сообщении. Предлагается также оценить возможность полного отказа от посредников, тогда активы будут учитываться непосредственно на счетах иностранных инвесторов в российских депозитариях, добавляет регулятор.

https://1prime.ru/20250516/nabiullina-857636681.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

депозитарии, учет, ценные бумаги