https://1prime.ru/20250526/diasoft-857930340.html

Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал - 26.05.2025, ПРАЙМ

Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за первый... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:55+0300

2025-05-26T15:55+0300

2025-05-26T15:55+0300

экономика

финансы

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества в общей сумме 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек", - говорится в сообщении. Отмечается, что общему собранию акционеров предложено установить 8 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Кроме того, по итогам голосования совет директоров рекомендовал не распределять остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 1,134 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20250526/dividendy-857928295.html

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финансы