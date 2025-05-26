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Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/diasoft-857930340.html
Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал
Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал - 26.05.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал
Совет директоров разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за первый... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:55+0300
2025-05-26T15:55+0300
экономика
финансы
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества в общей сумме 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек", - говорится в сообщении. Отмечается, что общему собранию акционеров предложено установить 8 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Кроме того, по итогам голосования совет директоров рекомендовал не распределять остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 1,134 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20250526/dividendy-857928295.html
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финансы
Экономика, Финансы
15:55 26.05.2025
 
Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды за первый квартал

Совет директоров "Диасофта" рекомендовал дивиденды в размере 80 рублей на акцию

© fotolia.com / WranglerФинансы
Финансы - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / Wrangler
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров разработчика программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики "Диасофт" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 80 рублей на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании.
"Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала 2025 года в денежной форме в размере 80,00 (Восемьдесят) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию общества в общей сумме 840 000 000 (Восемьсот сорок миллионов) рублей 00 копеек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что общему собранию акционеров предложено установить 8 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Кроме того, по итогам голосования совет директоров рекомендовал не распределять остаток чистой прибыли по результатам 2024 года в размере 1,134 миллиарда рублей.
Объекты Московского НПЗ Газпром нефти - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Совдир "Газпром нефти" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год
15:14
 
ЭкономикаФинансы
 
 
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