https://1prime.ru/20250526/dividendy--857935660.html

В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала

В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала - 26.05.2025, ПРАЙМ

В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала

Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2025 года, сообщила компания. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T18:06+0300

2025-05-26T18:06+0300

2025-05-26T18:07+0300

экономика

русал

выплата дивидендов

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2025 года, сообщила компания. "Дивиденды по результатам первого квартала 2025 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250514/rusal-857564909.html

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русал, выплата дивидендов