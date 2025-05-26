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В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала - 26.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250526/dividendy--857935660.html
В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала
В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала - 26.05.2025, ПРАЙМ
В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала
Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2025 года, сообщила компания. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T18:06+0300
2025-05-26T18:07+0300
экономика
русал
выплата дивидендов
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2025 года, сообщила компания. "Дивиденды по результатам первого квартала 2025 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
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русал, выплата дивидендов
Экономика, Русал, выплата дивидендов
18:06 26.05.2025 (обновлено: 18:07 26.05.2025)
 
В "Русале" решили не выплачивать дивиденды по итогам первого квартала

Акционеры "Русала" решили не выплачивать дивиденды по итогам I квартала 2025 г

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРусал.
Русал. - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Акционеры "Русала" утвердили решение не выплачивать дивиденды по результатам первого квартала 2025 года, сообщила компания.
"Дивиденды по результатам первого квартала 2025 года не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - ПРАЙМ, 1920, 14.05.2025
Чистая прибыль "Русала" по РСБУ в I квартале выросла почти в 74 раза
14 мая, 15:05
 
ЭкономикаРусалвыплата дивидендов
 
 
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