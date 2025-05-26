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Совдир "Камаза" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Совдир "Камаза" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года - 26.05.2025, ПРАЙМ
Совдир "Камаза" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Совет директоров "Камаза" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании. | 26.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Камаза" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании."В очередное заседание Совета директоров ПАО "Камаз"… Даны рекомендации Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям ПАО "Камаз" за 2024 год", - говорится в сообщении.В апреле компания сообщала о снижении чистой прибыли по МСФО в прошлом году в 27,9 раза, до 731 миллиона рублей.По итогам 2024 года чистый убыток "Камаза" по РСБУ составил 3,354 миллиарда рублей против прибыли в 11,896 миллиарда рублей годом ранее.В прошлом году компания выплачивала дивиденды по итогам 2023 года в размере 4,49 рубля на акцию."Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале 2024 года гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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акции, рынок, камаз
Экономика, Акции, Рынок, Камаз
Совдир "Камаза" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года
Совдир "Камаза" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров "Камаза" рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, говорится в сообщении компании.
"В очередное заседание Совета директоров ПАО "Камаз"… Даны рекомендации Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по акциям ПАО "Камаз" за 2024 год", - говорится в сообщении.
В апреле компания сообщала о снижении чистой прибыли по МСФО в прошлом году в 27,9 раза, до 731 миллиона рублей.
По итогам 2024 года чистый убыток "Камаза" по РСБУ составил 3,354 миллиарда рублей против прибыли в 11,896 миллиарда рублей годом ранее.
В прошлом году компания выплачивала дивиденды по итогам 2023 года в размере 4,49 рубля на акцию.
"Камаз" не раскрывает актуальные данные по акционерному капиталу. Однако в 2023 году среди основных акционеров числились "Ростех" (47,1%), "Автоинвест" (23,54%) и Daimler AG (15%). В феврале 2024 года гендиректор компании Сергей Когогин в интервью "Ведомостям" сообщил, что немецкий Daimler продал свою долю, кому именно - топ-менеджер не раскрыл.
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