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В АФК "Система" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

В АФК "Система" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год - 26.05.2025, ПРАЙМ

В АФК "Система" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год

Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T20:15+0300

2025-05-26T20:15+0300

2025-05-26T20:15+0300

экономика

афк "система"

дивиденды

выплаты

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и стоящую перед ПАО АФК "Система" задачу по снижению размера своих обязательств, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года и оставить без распределения (без покрытия) чистый убыток, полученный Обществом по результатам 2024 года", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250526/dividendy--857935660.html

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афк "система", дивиденды, выплаты