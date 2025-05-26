https://1prime.ru/20250526/dividendy-857939346.html
В АФК "Система" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
В АФК "Система" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год - 26.05.2025, ПРАЙМ
В АФК "Система" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T20:15+0300
2025-05-26T20:15+0300
2025-05-26T20:15+0300
экономика
афк "система"
дивиденды
выплаты
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании. "Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и стоящую перед ПАО АФК "Система" задачу по снижению размера своих обязательств, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года и оставить без распределения (без покрытия) чистый убыток, полученный Обществом по результатам 2024 года", - говорится в сообщении.
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афк "система", дивиденды, выплаты
Экономика, АФК "Система", дивиденды, выплаты
В АФК "Система" решили не выплачивать дивиденды за 2024 год
Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Совет директоров АФК "Система" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года, следует из материалов компании.
"Принимая во внимание текущую денежно-кредитную политику и стоящую перед ПАО АФК "Система" задачу по снижению размера своих обязательств, рекомендовать Общему собранию акционеров Общества не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года и оставить без распределения (без покрытия) чистый убыток, полученный Обществом по результатам 2024 года", - говорится в сообщении.
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