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Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером - 26.05.2025, ПРАЙМ

Доллар не показывает единой динамики к евро и иене вечером

Стоимость доллара в понедельник вечером снижается по отношению к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торговых площадок. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T17:21+0300

2025-05-26T17:21+0300

2025-05-26T17:21+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара в понедельник вечером снижается по отношению к евро и растет к иене, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 17.18 мск курс евро к доллару поднимался до 1,1383 доллара с 1,1365 доллара за евро, курс доллара к иене - до 142,82 иены с уровня прошлого закрытия 142,57 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,1%, до 99,01 пункта. В понедельник рынки оценивают новости, связанные с торговыми отношениями США и Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Во вторник инвесторы будут оценивать американскую макростатистику. Ожидается, что индекс доверия потребителей в США аналитической компании Conference Board в мае вырос до 87,2 пункта с показателя апреля в 86 пунктов.

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доллар сша, евро, иена, рынок