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Комитет ГД поддержал проект об уголовной ответственности для дропперов
Комитет ГД поддержал проект об уголовной ответственности для дропперов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД поддержал проект об уголовной ответственности для дропперов
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается уголовная... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:33+0300
2025-05-26T12:33+0300
2025-05-26T12:33+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе. "Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 909076-8 "О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в решении комитета. Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 27 мая. Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Устанавливается, что передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет. Такое же наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах. За приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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финансы, общество , рф, госдума, дропперы
Финансы, Общество , РФ, Госдума, дропперы
Комитет ГД поддержал проект об уголовной ответственности для дропперов
Комитет ГД рекомендовал принять в I чтении проект об уголовной ответственности дропперов
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги, следует из решения комитета, документ доступен в думской электронной базе.
"Рекомендовать Государственной Думе принять в первом чтении проект федерального закона № 909076-8 "О внесении изменений в статью 187 Уголовного кодекса Российской Федерации", - сказано в решении комитета.
Комитет также предлагает рассмотреть законопроект в первом чтении на пленарном заседании 27 мая.
Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Устанавливается, что передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет.
Такое же наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.
За приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
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