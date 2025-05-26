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Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь
Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь - 26.05.2025, ПРАЙМ
Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь
Аграрии Туркестанской области на юге Казахстана экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь раннеспелого сорта, сообщает в понедельник пресс-служба областной... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T13:27+0300
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АЛМА-АТА, 26 мая - ПРАЙМ. Аграрии Туркестанской области на юге Казахстана экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь раннеспелого сорта, сообщает в понедельник пресс-служба областной администрации. Сообщается, что в Жетысайском районе Туркестанской области в начале весны засеяли почти 17 тысяч гектаров бахчевых культур. Первый урожай дынь сортов "Дампера" и "Нур-Бакинка" созрел чрез 70 дней. "Сейчас по запросу в Россию экспортируют 100 тонн дынь за 400 тенге за килограмм", - уточнили в региональной администрации. "В этом году наша дыня поспела немного раньше, чем в прошлом году. Спрос тоже хороший. Несмотря на трудности с поливной водой, ее дефицита не ощущалось. Мы экспортируем первую продукцию в Россию. Торгуем по 400 тенге (около 78 центов за килограмм - ред.), в соседней стране дыни стоят дороже, чем у нас. Продукцию отгружаем и отправляем сами, без посредников", - приводятся в сообщении слова председателя фермерского хозяйства Аль-Фараби Кузенбаева. Также фермер отметил, что в прошлом году хозяйство собрало почти 550 тысяч тонн бахчевых культур. В текущем сезоне планируется повысить урожайность, в связи с чем дополнительно создано 30 сезонных рабочих мест для жителей региона. В начале мая казахстанское министерство водных ресурсов и ирригации сообщило, что страны Центральной Азии направят в республику свыше 4 миллиардов кубометров воды в поливной сезон для орошения сельхозугодий южных областей Казахстана.
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сельское хозяйство, казахстан, россия, дыня, экспорт
Экономика, Сельское хозяйство, КАЗАХСТАН, РОССИЯ, дыня, экспорт
Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь
Аграрии Туркестанской области на юге Казахстана экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь
АЛМА-АТА, 26 мая - ПРАЙМ. Аграрии Туркестанской области на юге Казахстана экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь раннеспелого сорта, сообщает в понедельник пресс-служба областной администрации.
Сообщается, что в Жетысайском районе Туркестанской области в начале весны засеяли почти 17 тысяч гектаров бахчевых культур. Первый урожай дынь сортов "Дампера" и "Нур-Бакинка" созрел чрез 70 дней. "Сейчас по запросу в Россию экспортируют 100 тонн дынь за 400 тенге за килограмм", - уточнили в региональной администрации.
"В этом году наша дыня поспела немного раньше, чем в прошлом году. Спрос тоже хороший. Несмотря на трудности с поливной водой, ее дефицита не ощущалось. Мы экспортируем первую продукцию в Россию. Торгуем по 400 тенге (около 78 центов за килограмм - ред.), в соседней стране дыни стоят дороже, чем у нас. Продукцию отгружаем и отправляем сами, без посредников", - приводятся в сообщении слова председателя фермерского хозяйства Аль-Фараби Кузенбаева.
Также фермер отметил, что в прошлом году хозяйство собрало почти 550 тысяч тонн бахчевых культур. В текущем сезоне планируется повысить урожайность, в связи с чем дополнительно создано 30 сезонных рабочих мест для жителей региона.
В начале мая казахстанское министерство водных ресурсов и ирригации сообщило, что страны Центральной Азии направят в республику свыше 4 миллиардов кубометров воды в поливной сезон для орошения сельхозугодий южных областей Казахстана.
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