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Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь

Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь - 26.05.2025, ПРАЙМ

Казахстанские аграрии экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь

Аграрии Туркестанской области на юге Казахстана экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь раннеспелого сорта, сообщает в понедельник пресс-служба областной... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:27+0300

2025-05-26T13:27+0300

2025-05-26T13:27+0300

экономика

сельское хозяйство

казахстан

россия

дыня

экспорт

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АЛМА-АТА, 26 мая - ПРАЙМ. Аграрии Туркестанской области на юге Казахстана экспортируют в Россию первые 100 тонн дынь раннеспелого сорта, сообщает в понедельник пресс-служба областной администрации. Сообщается, что в Жетысайском районе Туркестанской области в начале весны засеяли почти 17 тысяч гектаров бахчевых культур. Первый урожай дынь сортов "Дампера" и "Нур-Бакинка" созрел чрез 70 дней. "Сейчас по запросу в Россию экспортируют 100 тонн дынь за 400 тенге за килограмм", - уточнили в региональной администрации. "В этом году наша дыня поспела немного раньше, чем в прошлом году. Спрос тоже хороший. Несмотря на трудности с поливной водой, ее дефицита не ощущалось. Мы экспортируем первую продукцию в Россию. Торгуем по 400 тенге (около 78 центов за килограмм - ред.), в соседней стране дыни стоят дороже, чем у нас. Продукцию отгружаем и отправляем сами, без посредников", - приводятся в сообщении слова председателя фермерского хозяйства Аль-Фараби Кузенбаева. Также фермер отметил, что в прошлом году хозяйство собрало почти 550 тысяч тонн бахчевых культур. В текущем сезоне планируется повысить урожайность, в связи с чем дополнительно создано 30 сезонных рабочих мест для жителей региона. В начале мая казахстанское министерство водных ресурсов и ирригации сообщило, что страны Центральной Азии направят в республику свыше 4 миллиардов кубометров воды в поливной сезон для орошения сельхозугодий южных областей Казахстана.

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сельское хозяйство, казахстан, россия, дыня, экспорт