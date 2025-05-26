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Решетников заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Решетников заявил о рисках переохлаждения российской экономики - 26.05.2025, ПРАЙМ
Решетников заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Минэкономразвития видит риски переохлаждения российской экономики в текущих условиях, надеется, что ЦБ РФ вовремя учтет произошедшее замедление инфляции в своих | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:04+0300
2025-05-26T12:04+0300
2025-05-26T12:30+0300
экономика
мэр
максим решетников
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития видит риски переохлаждения российской экономики в текущих условиях, надеется, что ЦБ РФ вовремя учтет произошедшее замедление инфляции в своих решениях по ключевой ставке, заявил глава министерства Максим Решетников.Выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы, министр отметил, что в последние недели годовая инфляция в стране укладывается в диапазон 3-4%, если пересчитать по недельным данным."В последнее время у нас недельные данные от месячных не так сильно отличаются, колебания не столь большие, иногда в плюс, иногда в минус, поэтому мы рассчитываем, что майские данные у нас эту тенденцию закрепят. Мы рассчитываем, что это своевременно будет учтено Центральным банком при принятии решений, потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - сказал Решетников.При этом он считает реалистичным прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год в 7,6%. "Что касается наших оценок текущего уровня инфляции, мы действительно отразили тот накопленный инфляционный потенциал, который у нас по четвертому кварталу сложился в начале этого года. Что нам позволяет оценивать текущий прогноз как реалистичный", – сказал Решетников.
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мэр, максим решетников
Экономика, МЭР, Максим Решетников
Решетников заявил о рисках переохлаждения российской экономики
Решетников: МЭР видит риски переохлаждения российской экономики
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Минэкономразвития видит риски переохлаждения российской экономики в текущих условиях, надеется, что ЦБ РФ вовремя учтет произошедшее замедление инфляции в своих решениях по ключевой ставке, заявил глава министерства Максим Решетников.
Выступая на заседании бюджетного комитета Госдумы, министр отметил, что в последние недели годовая инфляция в стране укладывается в диапазон 3-4%, если пересчитать по недельным данным.
"В последнее время у нас недельные данные от месячных не так сильно отличаются, колебания не столь большие, иногда в плюс, иногда в минус, поэтому мы рассчитываем, что майские данные у нас эту тенденцию закрепят. Мы рассчитываем, что это своевременно будет учтено Центральным банком при принятии решений, потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - сказал Решетников.
При этом он считает реалистичным прогноз Минэкономразвития по инфляции на текущий год в 7,6%. "Что касается наших оценок текущего уровня инфляции, мы действительно отразили тот накопленный инфляционный потенциал, который у нас по четвертому кварталу сложился в начале этого года. Что нам позволяет оценивать текущий прогноз как реалистичный", – сказал Решетников.
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