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Эксперт рассказал, сколько нужно для строительства судов для СМП

Эксперт рассказал, сколько нужно для строительства судов для СМП - 26.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, сколько нужно для строительства судов для СМП

Минимум 480 тысяч тонн судостроительной стали потребуется для строительства 130 кораблей для Северного морского пути (СМП) до 2036 года, максимальный объем... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T06:15+0300

2025-05-26T06:15+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Минимум 480 тысяч тонн судостроительной стали потребуется для строительства 130 кораблей для Северного морского пути (СМП) до 2036 года, максимальный объем судостроительной стали - 4,1 миллиона тонн, подсчитал для РИА Новости научный сотрудник лаборатории количественного анализа экономических эффектов Института Гайдара Дмитрий Евдокимов. Спрос на строительство судов для потребностей СМП до 2036 года оценивается до 130 единиц различного назначения, говорится в актуализированной стратегии развития судостроительной промышленности РФ до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года. Евдокимов отмечает, что обновленная стратегия не содержит данных о распределении типов судов в составе планируемого флота для СМП, поэтому расчёты основаны на предполагаемой структуре распределения кораблей по типам. Так, он считает, что этот флот может состоять из 20 контейнеровозов арктического класса, 25 балкеров, 30 судов снабжения и поддержки, 20 танкеров для нефти, 15 продуктовозов, 20 танкеров-газовозов. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ИЗНАНКА Основной конструкционный материал судов, использующих на СМП, - низкотемпературная высокопрочная судостроительная сталь. По данным эксперта, на одно крупнотоннажное судно (танкер, газовоз, балкер) необходимо 20-35 тысяч тонн стали, на средний контейнеровоз или продуктовоз - 10-20 тысяч тонн, на суда снабжения и вспомогательные - 4-10 тысяч тонн. При этом алюминий и его сплавы, которые применяются для снижения веса судна и против коррозии, расходуются в размере от 100 до 500 тонн. Нержавеющая сталь, бронза и медь используются для одного крупного газовоза или танкера в объеме до 500–800 тонн. Кроме того, сплавы никеля, титана, марганца (в составе легированной стали) добавляются для повышения устойчивости к обледенению, нагрузкам и коррозии. На каждый миллион тонн судовой стали приходится примерно 15–25 тысяч тонн никеля, 25–40 тысяч тонн марганца, 1–3 тысячи тонн хрома, молибдена, ванадия. Например, по расчетам аналитика, на один крупный нефтяной танкер потребуется суммарно 105 тысяч тонн металлов: судостроительной стали - 32 тысячи, алюминия - 300 тонн, меди, бронзы и латуни - 350 тонн, нержавеющей стали - 450 тонн, никеля - 250 тонн, марганца - 450 тонн, прочих легирующих элементов - 75 тонн. На средний контейнеровоз будет израсходовано 50 тысяч тонн металла, из которых судостроительной стали - 15 тысяч тонн, 214 тонн марганца, 214 тонн нержавеющей стали, а также 167 тонн меди, бронзы. На небольшое судно снабжения будет использовано 9,5 тысячи тонн металлов: 2,9 тысячи судостроительной стали, 41 тонна марганца, 41 тонна нержавеющей стали и 32 тонны меди, бронзы и латуни. РАСХОД МЕТАЛЛА НА ФЛОТ По оценке аналитика, максимальный объем потребления всех металлов для возможного строительства 130 судов (флот, состоящий исключительно из судов с наибольшим водоизмещением) может составить 4,27 миллиона тонн, а минимальный (с наименьшим водоизмещением) - 504 тысячи тонн. Он отметил, что эти сценарии позволяют задать верхние и нижние границы возможного расхода металлов в зависимости от состава флота и распределения судов по типам. Расход алюминия и сплавов на весь флот, по расчетам Евдокимова, составит от 4,5 до 38,3 тысячи тонн, меди, бронзы, латуни - от 5,2 до 44,7 тысячи тонн, нержавеющей стали - от 6,7 до 57,4 тысячи тонн, никеля - от 3,7 до 31,9 тысячи тонн, марганца - от 6,7 до 57,4 тысячи тонн, прочих легирующих элементов - от 1,1 до 9,6 тысячи тонн. Если допустить, что балкеров будет в количестве 25 судов, то на них придется около 565 тысяч тонн металлов: 533,3 тысячи тонн судостроительной стали, 7,5 тысячи нержавеющей стали, 7,5 тысячи марганца, 5,8 тысячи меди, бронзы, 5 тысяч алюминия и сплавов, 4,2 тысячи никеля, 1,3 тысячи прочих легирующих элементов. На 15 продуктовозов, по мнению Евдокимова, может потребоваться 217,8 тысяч тонн металлов, из которых 205,7 тысяч - это судостроительная сталь, 2,89 тысяч тонн - нержавеющая сталь и столько же марганца, 2,3 тысячи тонн - меди, бронзы, латуни, 1,9 тысячи - алюминия и сплавов. Расход металлов на строительство 30 судов снабжения составит 92 тысячи тонн: 86,9 тысячи тонн судостроительной стали, 814 тонн алюминия и сплавов, 950 тонн меди, бронзы и латуни, 1,2 тысячи тонн нержавеющей стали, 679 тонн никеля, 1,2 тысячи тонн марганца, 204 тонны прочих легирующих элементов.

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