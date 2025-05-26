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Глава МИД Чехии заявил, что ЕС должен ответить на повышение пошлин США - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Глава МИД Чехии заявил, что ЕС должен ответить на повышение пошлин США
Глава МИД Чехии заявил, что ЕС должен ответить на повышение пошлин США - 26.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Чехии заявил, что ЕС должен ответить на повышение пошлин США
Если США введут в отношении ЕС объявленные повышенные пошлины в размере 50%, то Евросоюз должен ответить тем же, заявил в воскресенье, выступая по Чещскому ТВ,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T00:29+0300
2025-05-26T00:29+0300
экономика
мировая экономика
сша
европа
дональд трамп
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мид
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ПРАГА, 26 мая – ПРАЙМ. Если США введут в отношении ЕС объявленные повышенные пошлины в размере 50%, то Евросоюз должен ответить тем же, заявил в воскресенье, выступая по Чещскому ТВ, глава МИД республики Ян Липавский. "Мы ведем переговоры (с США – ред.) с холодной головой, я думаю, что общий подход, который мы, как Евросоюз, выбрали, правильный. Мы готовы к объявленным пошлинам, и если они будут приняты, мы должны отреагировать таким же образом", - заявил Липавский. По словам министра, пакет ответных пошлин со стороны ЕС уже готов, но лично он не хотел бы развязывания таможенной войны с США. Липавский считает, что необходимо вести переговоры с США до тех пор, пока пошлины не будут введены. При этом глава чешского МИД не исключил, что угроза введения 50%-ных пошлин может быть тактикой президента США Дональда Трампа, направленной на то, чтобы заставить Европу пойти на уступки. В пятницу, Трамп заявил о том, что он будет рекомендовать ввести с 1 июня 50%-ную пошлину на импорт товаров из Евросоюза. По его словам, текущие переговоры с ЕС ни к чему не ведут.
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мировая экономика, сша, европа, дональд трамп, ес, мид
Экономика, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, Дональд Трамп, ЕС, МИД
00:29 26.05.2025
 
Глава МИД Чехии заявил, что ЕС должен ответить на повышение пошлин США

Глава МИД Чехии Липавский: если США введут повышенные пошлины, ЕС должен ответить тем же

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ПРАГА, 26 мая – ПРАЙМ. Если США введут в отношении ЕС объявленные повышенные пошлины в размере 50%, то Евросоюз должен ответить тем же, заявил в воскресенье, выступая по Чещскому ТВ, глава МИД республики Ян Липавский.
"Мы ведем переговоры (с США – ред.) с холодной головой, я думаю, что общий подход, который мы, как Евросоюз, выбрали, правильный. Мы готовы к объявленным пошлинам, и если они будут приняты, мы должны отреагировать таким же образом", - заявил Липавский.
По словам министра, пакет ответных пошлин со стороны ЕС уже готов, но лично он не хотел бы развязывания таможенной войны с США. Липавский считает, что необходимо вести переговоры с США до тех пор, пока пошлины не будут введены.
При этом глава чешского МИД не исключил, что угроза введения 50%-ных пошлин может быть тактикой президента США Дональда Трампа, направленной на то, чтобы заставить Европу пойти на уступки.
В пятницу, Трамп заявил о том, что он будет рекомендовать ввести с 1 июня 50%-ную пошлину на импорт товаров из Евросоюза. По его словам, текущие переговоры с ЕС ни к чему не ведут.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАЕВРОПАДональд ТрампЕСМИД
 
 
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