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В ЕС предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США

В ЕС предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США - 26.05.2025, ПРАЙМ

В ЕС предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США

Европейские чиновники предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США во вред европейским интересам, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T03:47+0300

2025-05-26T03:47+0300

2025-05-26T03:47+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Европейские чиновники предостерегли Вьетнам от уступок в торговых переговорах с США во вред европейским интересам, передает агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников. "Европейские чиновники до визита (во Вьетнам президента Франции Эммануэля – ред.) Макрона сказали стране быть осторожной в уступках Белому дому", - пишет агентство. Вьетнамским лидерам сказали, что невыгодные для Европы сделки Вьетнама с США могут поставить под угрозу отношения азиатской страны с ЕС, с которым у нее действует соглашение о свободной торговле. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. В пятницу Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.

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мировая экономика, вьетнам, сша, москва, дональд трамп, ес, белый дом