https://1prime.ru/20250526/estoniya-857928448.html

Патрушев оценил роль Эстонии в усилении военного присутствия НАТО

Патрушев оценил роль Эстонии в усилении военного присутствия НАТО - 26.05.2025, ПРАЙМ

Патрушев оценил роль Эстонии в усилении военного присутствия НАТО

Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:14+0300

2025-05-26T15:14+0300

2025-05-26T15:14+0300

россия

эстония

николай патрушев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/26/841362699_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_95086e9b05a2560bbb120251d5a3a4c6.jpg

УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и даже открывать по ним огонь, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты, сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. На основании законодательных "новелл" эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", добавил помощник главы государства. "Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе", - подчеркнул Патрушев.

https://1prime.ru/20250520/estoniya-857756887.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, николай патрушев, нато