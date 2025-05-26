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Патрушев оценил роль Эстонии в усилении военного присутствия НАТО
Патрушев оценил роль Эстонии в усилении военного присутствия НАТО - 26.05.2025, ПРАЙМ
Патрушев оценил роль Эстонии в усилении военного присутствия НАТО
Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:14+0300
2025-05-26T15:14+0300
2025-05-26T15:14+0300
россия
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и даже открывать по ним огонь, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты, сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. На основании законодательных "новелл" эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", добавил помощник главы государства. "Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе", - подчеркнул Патрушев.
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россия, эстония, николай патрушев, нато
РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, Николай Патрушев, НАТО
Патрушев оценил роль Эстонии в усилении военного присутствия НАТО
Патрушев: новые законы Эстонии могут усилить военное присутствие НАТО на Балтике
УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Законодательные "новшества", подобные принятым эстонскими властями и разрешающим под надуманными предлогами задерживать суда, следующие в российские порты, и даже открывать по ним огонь, могут привести к усилению военного присутствия НАТО на Балтике, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты, сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга. На основании законодательных "новелл" эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", добавил помощник главы государства.
"Подобное законотворчество может стать дополнительным псевдооправданием для провокаций в акватории исключительной экономической зоны Эстонии, усиления военного присутствия НАТО в Балтийском регионе", - подчеркнул Патрушев.
Эстония намерена завершить укрепление границы с Россией к 2026 году