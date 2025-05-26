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Евро дорожает к доллару на фоне торговых новостей

Евро дорожает к доллару на фоне торговых новостей - 26.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на фоне торговых новостей

Курс евро к доллару растет в понедельник днем после новостей о возможной отсрочке введения новых пошлин США для товаров из Евросоюза в 50% до июля,... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:20+0300

2025-05-26T12:20+0300

2025-05-26T12:20+0300

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рынок

сша

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

ес

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник днем после новостей о возможной отсрочке введения новых пошлин США для товаров из Евросоюза в 50% до июля, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 12.10 мск курс евро к доллару поднимался до 1,138 доллара с 1,1365 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 142,95 иены с уровня прошлого закрытия 142,57 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 99,02 пункта. Трейдеры оценивают перспективы импортной политики США в отношении товаров из ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Торги в США не будут проходить в понедельник в связи с выходным днем по случаю Дня поминовения. Участники торгов ожидают на неделе важные данные из США. На среду запланирована публикация протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке. А в четверг будет опубликована вторая оценка по ВВП США в первом квартале. По первой оценке, экономика Штатов за отчетный период снизилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

https://1prime.ru/20250523/dollar--857873546.html

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рынок, сша, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес