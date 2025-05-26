https://1prime.ru/20250526/evropa-857927293.html

"Не США - появился другой игрок". Караганов назвал главного врага России

"Не США - появился другой игрок". Караганов назвал главного врага России - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Не США - появился другой игрок". Караганов назвал главного врага России

Главным противником Российской Федерации сегодня выступают не Соединенные Штаты - появился другой игрок, пытающийся помешать России добиться целей СВО и... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:58+0300

2025-05-26T14:58+0300

2025-05-26T14:59+0300

политика

конфликт на украине

сша

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экспертное мнение

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Главным противником Российской Федерации сегодня выступают не Соединенные Штаты - появился другой игрок, пытающийся помешать России добиться целей СВО и делающий буквально все, чтобы США не вышли из украинского конфликта. Это - коллективная Европа. Такое мнение в программе "Право знать!" на канале "ТВ Центр" высказал политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.По его словам, при президенте США Дональде Трампе роль главного врага России в конфликте на Украине взяла на себя Европа - Евросоюз, Великобритания, Франция и ФРГ, которые из-всех сил стараются помешать мирным переговорам и затянуть конфликт.Караганов отметил, что сегодня Европа "ведет себя как в самые худшие времена своей истории" и традиционно представляет собой "исчадие всех главных зол и бед человечества: мировых войн, расизма, колониализма, серийных геноцидов".Соответственно, среди главных целей СВО, по убеждению политолога, помимо обеспечения безопасности и "немедленных интересов" России, должно быть "решение проблемы Европы", причем, не обязательно военным путем."Ее (Европу - прим. ред.) нужно нейтрализовать, потому что она сейчас снова настраивает и объективно, и субъективно все нации на следующую мировую войну, поскольку без нее большинство европейских элит не видят свою область", - подчеркнул политолог.А единственным способом нейтрализации "ястребов" Евросоюза, как он считает, является модернизация ядерного оружия и быстрый разгром Украины. После этого у европейцев не останется выбора, и они, по мнению Караганова, откатятся назад. Но до разгрома Украины Европа будет стремиться нанести поражение Российской Федерации, постоянно повышая уровень эскалации, отметил Караганов.

https://1prime.ru/20250522/evrosoyuz-857814146.html

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конфликт на украине, сша, европа, экспертное мнение