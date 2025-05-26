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ФАС согласовала цену на российский противогрибковый препарат

ФАС согласовала цену на российский противогрибковый препарат - 26.05.2025, ПРАЙМ

ФАС согласовала цену на российский противогрибковый препарат

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на противогрибковый препарат, первый отечественный дженерик "Вориконазол Кроно", она снижена на | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:05+0300

2025-05-26T09:05+0300

2025-05-26T09:05+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на противогрибковый препарат, первый отечественный дженерик "Вориконазол Кроно", она снижена на 25% относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Вифенд", сообщили в ведомстве. "Цена на противогрибковый препарат снижена на 25%. Речь идет о первом отечественном дженерике "Вориконазол Кроно" в рамках МНН "Вориконазол" в форме выпуска "порошок для приготовления суспензии для приема внутрь". Согласованная цена на "Вориконазол Кроно" снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Вифенд" на 25%", - говорится в сообщении. Отмечается, что цену за флакон порошка объемом 45 граммов в дозировке 40 мг/мл ФАС согласована на уровне 13,6 тысячи рублей, при этом цена за такую же упаковку лекарственного препарата "Вифенд" составляет 21,2 тысячи рублей. Согласование ФАС цены на новый отечественный дженерик повысит доступность и расширит выбор таких препаратов для граждан, отметили в ведомстве. В медорганизациях он должен предоставляться в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, добавили в службе.

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