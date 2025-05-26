https://1prime.ru/20250526/fermery-857918190.html

Протестующие фермеры на тракторах прибыли к зданию парламента в Париже

Протестующие фермеры на тракторах прибыли к зданию парламента в Париже - 26.05.2025, ПРАЙМ

Протестующие фермеры на тракторах прибыли к зданию парламента в Париже

Протестующие фермеры на тракторах утром в понедельник прибыли к зданию Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, где начинается рассмотрение... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T11:41+0300

2025-05-26T11:41+0300

2025-05-26T11:41+0300

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ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Протестующие фермеры на тракторах утром в понедельник прибыли к зданию Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, где начинается рассмотрение законопроекта о сельском хозяйстве, передаёт корреспондент РИА Новости. Десяток тракторов расположились прямо у ворот здания парламента. На них закреплены флаги профсоюзов FNSEA и Jeunes Agriculteurs, организующих акцию. Как сообщили представители профсоюзов РИА Новости, они намерены оставаться у парламента весь день. "Мы никуда не уедем. Мы уже 18 месяцев ждём подвижек от правительства", - сказал один из манифестантов. Они ожидают, что к акции присоединятся около 200 человек. Около манифестантов дежурят несколько полицейских фургонов. По словам организаторов, акция согласована с префектурой города. Однако протестные лозунги, закрепленные на тракторах, закрыты белой бумагой. Аграрии поддерживают законопроект, но боятся, что его обсуждение затянется из-за множества поправок, которые намерены внести депутаты от левых партий. Те в свою очередь опасаются, что облегчение регламентировния сельхоздеятельности, например, разрешение фермерам заполнять резервуары с водой на случай засухи, негативно отразится на экологии. При этом с утра понедельника фермеры начали блокировать ряд автотрасс по направлению к столице. Так, акции проходят в департаментах Эссон, Валь-д'Уаз, Ивелин. На прошлой неделе фермеры уже блокировали несколько автодорог в департаментах Нор и Па-де-Кале на севере страны. Аграрии добиваются одобрения законопроекта, который должен упростить бюрократические процедуры, порядок сертификации их деятельности, пересмотреть ограничения использования пестицидов. В октябре 2024 года во Франции вновь начали проходить протесты фермеров. В ноябре к акциям против бездействия властей и невыгодных торговых соглашений Евросоюза официально призвали ведущие профсоюзы FNSEA и Jeunes Agriculteurs. Аграрии требовали сократить бюрократические процедуры, выплатить задерживаемые субсидии ЕС, поддерживать молодых фермеров, уменьшить регулирование их работы и заблокировать соглашение о свободной торговле ЕС и МЕРКОСУР.

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