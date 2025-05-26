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В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро - 26.05.2025, ПРАЙМ
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В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро
В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро - 26.05.2025, ПРАЙМ
В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро
Русскую крепость Кюменегород конца XVIII века продали за один евро в Финляндии, после реконструкции территорию крепости будут использовать в культурно-досуговых | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:18+0300
2025-05-26T16:19+0300
экономика
финляндия
россия
бизнес
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Русскую крепость Кюменегород конца XVIII века продали за один евро в Финляндии, после реконструкции территорию крепости будут использовать в культурно-досуговых целях, сообщает телерадиовещатель Yle. "Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород - ред.), которая долгое время оставалась закрытой", - говорится в материале. Как уточняет Yle, стоимость сделки с государственной компанией Senate Properties, владеющей крепостью, составила всего один евро. Крепость Кюменегород была построена на рубеже XVIII и XIX веков для защиты границы Российской империи со Швецией. Сейчас это область Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии. Крепость занимает площадь около 50 гектаров, на которой расположено порядка 20 построек. Согласно планам города, территория крепости будет использоваться в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться туристические поездки и различные мероприятия. Содержание крепости обходилось ее предыдущему владельцу - Senate Properties - примерно в 200 тысяч евро в год. Согласно оценке минфина, на реконструкцию территории потребуется около 18 миллионов евро. Крепость Кюменегород была построена в 1791-1795 году по указанию Александра Суворова на существовавшей тогда границе Российской империи и Швеции. Крепость утратила роль пограничного форпоста после Русско-шведской войны (1808-1809), по итогам которой граница Российской империи переместилась далеко на запад. Российский гарнизон размещался в крепости до 1917 года.
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финляндия, россия, бизнес
Экономика, ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, Бизнес
16:18 26.05.2025 (обновлено: 16:19 26.05.2025)
 
В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро

Yle: финский город Котка выкупил за 1 евро русскую крепость Кюменегород

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Русскую крепость Кюменегород конца XVIII века продали за один евро в Финляндии, после реконструкции территорию крепости будут использовать в культурно-досуговых целях, сообщает телерадиовещатель Yle.
"Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород - ред.), которая долгое время оставалась закрытой", - говорится в материале.
Как уточняет Yle, стоимость сделки с государственной компанией Senate Properties, владеющей крепостью, составила всего один евро.
Крепость Кюменегород была построена на рубеже XVIII и XIX веков для защиты границы Российской империи со Швецией. Сейчас это область Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии. Крепость занимает площадь около 50 гектаров, на которой расположено порядка 20 построек.
Согласно планам города, территория крепости будет использоваться в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться туристические поездки и различные мероприятия.
Содержание крепости обходилось ее предыдущему владельцу - Senate Properties - примерно в 200 тысяч евро в год. Согласно оценке минфина, на реконструкцию территории потребуется около 18 миллионов евро.
Крепость Кюменегород была построена в 1791-1795 году по указанию Александра Суворова на существовавшей тогда границе Российской империи и Швеции. Крепость утратила роль пограничного форпоста после Русско-шведской войны (1808-1809), по итогам которой граница Российской империи переместилась далеко на запад. Российский гарнизон размещался в крепости до 1917 года.
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