https://1prime.ru/20250526/finlyandiya-857931587.html

В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро

В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Финляндии продали русскую крепость XVIII века за 1 евро

Русскую крепость Кюменегород конца XVIII века продали за один евро в Финляндии, после реконструкции территорию крепости будут использовать в культурно-досуговых | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T16:18+0300

2025-05-26T16:18+0300

2025-05-26T16:19+0300

экономика

финляндия

россия

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Русскую крепость Кюменегород конца XVIII века продали за один евро в Финляндии, после реконструкции территорию крепости будут использовать в культурно-досуговых целях, сообщает телерадиовещатель Yle. "Город Котка выкупил крепость Kyminlinna (Кюменегород - ред.), которая долгое время оставалась закрытой", - говорится в материале. Как уточняет Yle, стоимость сделки с государственной компанией Senate Properties, владеющей крепостью, составила всего один евро. Крепость Кюменегород была построена на рубеже XVIII и XIX веков для защиты границы Российской империи со Швецией. Сейчас это область Кюменлааксо на юго-востоке Финляндии. Крепость занимает площадь около 50 гектаров, на которой расположено порядка 20 построек. Согласно планам города, территория крепости будет использоваться в рекреационных целях, при этом там будут работать музеи, проводиться туристические поездки и различные мероприятия. Содержание крепости обходилось ее предыдущему владельцу - Senate Properties - примерно в 200 тысяч евро в год. Согласно оценке минфина, на реконструкцию территории потребуется около 18 миллионов евро. Крепость Кюменегород была построена в 1791-1795 году по указанию Александра Суворова на существовавшей тогда границе Российской империи и Швеции. Крепость утратила роль пограничного форпоста после Русско-шведской войны (1808-1809), по итогам которой граница Российской империи переместилась далеко на запад. Российский гарнизон размещался в крепости до 1917 года.

https://1prime.ru/20250523/finlyandiya-857867715.html

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финляндия, россия, бизнес