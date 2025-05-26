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Премьер Словакии надеется на успех переговоров между Россией и Украиной - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Премьер Словакии надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
Премьер Словакии надеется на успех переговоров между Россией и Украиной - 26.05.2025, ПРАЙМ
Премьер Словакии надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:06+0300
2025-05-26T10:06+0300
политика
россия
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стамбул
словакия
роберт фицо
владимир путин
дмитрий песков
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ЕРЕВАН, 26 мая - ПРАЙМ. Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо. "Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, начатые в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты", - заявил Фицо в ходе конференции "Ереванский диалог" в армянской столице. По его словам, Украина - крупнейший сосед Словакии. "И мы хотим иметь демократическое, суверенное, стабильное и процветающее соседнее государство, живущее в мире. Это наш жизненно важный национальный интерес", - добавил Фицо. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле
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россия, украина, стамбул, словакия, роберт фицо, владимир путин, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, СЛОВАКИЯ, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков
10:06 26.05.2025
 
Премьер Словакии надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

Премьер Фицо: Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ЕРЕВАН, 26 мая - ПРАЙМ. Словакия надеется на успех переговоров между Россией и Украиной, заявил в понедельник словацкий премьер Роберт Фицо.
"Мы надеемся, что прямые переговоры между Украиной и Россией, начатые в Стамбуле, продолжатся и принесут результаты", - заявил Фицо в ходе конференции "Ереванский диалог" в армянской столице.
По его словам, Украина - крупнейший сосед Словакии. "И мы хотим иметь демократическое, суверенное, стабильное и процветающее соседнее государство, живущее в мире. Это наш жизненно важный национальный интерес", - добавил Фицо.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСтамбулСЛОВАКИЯРоберт ФицоВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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