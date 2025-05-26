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Франция не воюет с Россией и российским народом, заявил глава МИД страны

Франция не воюет с Россией и российским народом, заявил глава МИД страны - 26.05.2025, ПРАЙМ

Франция не воюет с Россией и российским народом, заявил глава МИД страны

Франция не воюет с Россией и российским народом, заявил в понедельник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:16+0300

2025-05-26T15:16+0300

2025-05-26T15:16+0300

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ЕРЕВАН, 26 мая - ПРАЙМ. Франция не воюет с Россией и российским народом, заявил в понедельник глава французского МИД Жан-Ноэль Барро. "Ни Франция, ни Европа не находится в состоянии войны с Россией и российским народом. Но мы противостоим... силовому перекраиванию границ в Европе. Этот принцип не может быть приемлем для нас и мы сопротивляемся ему. Это сопротивление выражается в нашем содействии суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины, ее и военным усилиям", - заявил Барро на совместной пресс-конференции в Ереване с армянским коллегой Араратом Мирзояном. По его словам, ни у Европы, ни у Франции нет территориальных претензий к РФ. "Наше сопротивление будет продолжаться и проявляться в виде более "тяжелых" санкций, которыми мы попытаемся сделать войну невозможной, так как наше желание, чтобы война была прекращена, и начались переговоры", - заявил французский министр. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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россия, украина, франция, европа, жан-ноэль барро, мид