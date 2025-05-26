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ФСБ накрыла в России 62 подпольные оружейные мастерские - 26.05.2025, ПРАЙМ
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ФСБ накрыла в России 62 подпольные оружейные мастерские
ФСБ накрыла в России 62 подпольные оружейные мастерские - 26.05.2025, ПРАЙМ
ФСБ накрыла в России 62 подпольные оружейные мастерские
Силовики за два месяца накрыли в России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:53+0300
2025-05-26T08:53+0300
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мвд
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Силовики за два месяца накрыли в России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов изъято свыше 400 стволов, а также более 136 килограммов взрывчатки, сообщила ФСБ. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении. Отмечается, что в марте-апреле 2025 года по адресам проживания нелегальных оружейников прошли оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, из незаконного оборота "изъято 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы, более 136 килограммов взрывчатых веществ (аммонал, гексоген, пластит, тротил, порох) и свыше 56 тысяч патронов различного калибра". "Пресечена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - отмечает ФСБ.
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россия, фсб, мвд, росгвардия
Вооружения, РОССИЯ, ФСБ, МВД, Росгвардия
08:53 26.05.2025
 
ФСБ накрыла в России 62 подпольные оружейные мастерские

ФСБ: в России за два месяца накрыли 62 подпольные оружейные мастерские

© РИА Новости . Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Силовики за два месяца накрыли в России 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов, у 172 нелегальных оружейников из 58 регионов изъято свыше 400 стволов, а также более 136 килограммов взрывчатки, сообщила ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 172 жителей из 58 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в марте-апреле 2025 года по адресам проживания нелегальных оружейников прошли оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, из незаконного оборота "изъято 404 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства (в том числе пулеметы, автоматы, пистолеты-пулеметы, пистолеты, револьверы, винтовки, карабины, ружья, гранаты и запалы, более 136 килограммов взрывчатых веществ (аммонал, гексоген, пластит, тротил, порох) и свыше 56 тысяч патронов различного калибра".
"Пресечена деятельность 62 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - отмечает ФСБ.
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