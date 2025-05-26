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В Европе подскочили цены на газ

В Европе подскочили цены на газ - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Европе подскочили цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T19:30+0300

2025-05-26T19:30+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 435,3 доллара за тысячу кубометров (+1,9%). Ценовой максимум составил 439,6 доллара (+2,9%), ценовой минимум – 431,8 доллара (+1,1%). Последние фьючерсы торговались по 437,1 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 427,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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биржа ice, европа, газ, цены