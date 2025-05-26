https://1prime.ru/20250526/gaz-857938359.html
В Европе подскочили цены на газ
В Европе подскочили цены на газ - 26.05.2025, ПРАЙМ
В Европе подскочили цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:30+0300
2025-05-26T19:30+0300
2025-05-26T19:30+0300
экономика
биржа ice
европа
газ
цены
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/47/837714797_0:80:3185:1873_1920x0_80_0_0_511d3e87afa70e1817aa7e2fbda71c81.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 435,3 доллара за тысячу кубометров (+1,9%). Ценовой максимум составил 439,6 доллара (+2,9%), ценовой минимум – 431,8 доллара (+1,1%). Последние фьючерсы торговались по 437,1 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 427,2 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20250523/gaz-857877313.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83771/47/837714797_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_7d3a6660131d9a6caee573f154f30f49.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржа ice, европа, газ, цены
Экономика, Биржа ICE, ЕВРОПА, Газ, цены
В Европе подскочили цены на газ
ICE: цены на газ в Европе выросли на 2%, до $437
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник выросли на 2% – до 437 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 435,3 доллара за тысячу кубометров (+1,9%). Ценовой максимум составил 439,6 доллара (+2,9%), ценовой минимум – 431,8 доллара (+1,1%). Последние фьючерсы торговались по 437,1 доллара (+2,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 427,2 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Цены на газ в Европе слабо выросли –до $429 за тысячу кубометров
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.