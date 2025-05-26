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В ГД внесут проект о внесении самозанятых в программу соцгарантий

В ГД внесут проект о внесении самозанятых в программу соцгарантий - 26.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о внесении самозанятых в программу соцгарантий

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T01:20+0300

2025-05-26T01:20+0300

2025-05-26T01:20+0300

общество

экономика

россия

сергей миронов

дмитрий гусев

госдума

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается включить самозанятых в программу социальных гарантий, в частности, дать женщинам право получать оплачиваемые больничные и декретные, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. "Законопроектом предлагается расширить перечень лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Миронов рассказал РИА Новости, что сегодня в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых зарегистрированы около семи миллионов российских женщин. "К сожалению, граждане, применяющие налог на профессиональный доход, никак не включены в систему социального страхования. Это означает, что женщины не могут получать оплачиваемый больничный лист, выплаты по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет", – отметил лидер СРЗП. Политик сообщил, что проектом предлагается включить женщин, применяющих налог на профессиональный доход, в систему социального страхования. Он уверен, что женщинам нужно дать возможность добровольно платить социальные взносы, чтобы потом они получали пособие по беременности, родам и по уходу за ребенком до полутора лет. "Необходимо сделать так, чтобы женщины-предприниматели не стояли перед выбором: бизнес или семья. Социальная защита должна быть доступна всем. Тем более, что согласно опросу ВЦИОМ, 51% россиян считают, что самозанятым нужно дать право выбора — платить взносы в соцфонды или нет. И лишь 18% выступают против", - сказал Гусев РИА Новости, комментируя данную инициативу. Депутат Госдумы считает, что рождение ребенка - это не только личное решение, но и вклад в будущее России, поэтому необходимо поддерживать женщин, которые совмещают материнство и предпринимательство.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , россия, сергей миронов, дмитрий гусев, госдума