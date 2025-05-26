https://1prime.ru/20250526/germaniya-857923216.html

Германия передаст Украине более старые образцы ракет для Patriot, пишут СМИ

Германия передаст Украине более старые образцы ракет для Patriot, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ

Германия передаст Украине более старые образцы ракет для Patriot, пишут СМИ

Германия намерена передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot, но более старых и менее эффективных модификаций, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:20+0300

2025-05-26T13:20+0300

2025-05-26T13:21+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Германия намерена передать Украине ракеты для систем ПВО Patriot, но более старых и менее эффективных модификаций, сообщила газета Washington Post, ссылаясь на европейского дипломата.Ранее в начале мая, газета New York Times сообщала, что власти США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет для комплексов ПВО Patriot из Германии."Берлин планирует отправить Украине свои более старые ракеты для Patriot версии PAC-2, которые, в отличие от ракет для PAC-3, не так эффективно перехватывают баллистические ракеты", - пишет WP.При этом, как отмечает газета, ссылаясь на сотрудника украинской разведки, даже новейшие ракеты для Patriot не способны перехватить самую современную российскую ракету средней дальности "Орешник".Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекая страны НАТО в боевые действия и фактически являясь "игрой с огнем". В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России. По словам Лаврова, США и НАТО непосредственно участвуют в конфликте не только путем поставок оружия, но и посредством подготовки военных кадров на территориях Великобритании, Германии, Италии и других государств. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада лишь препятствует переговорному процессу и будет иметь негативные последствия.

https://1prime.ru/20250525/niderlandy-857897578.html

украина

германия

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украина, германия, сша, нато, patriot, поставки оружия украине