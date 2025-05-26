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В ГД одобрили освобождение участников СВО от госпошлин по ряду судебных дел

В ГД одобрили освобождение участников СВО от госпошлин по ряду судебных дел - 26.05.2025, ПРАЙМ

В ГД одобрили освобождение участников СВО от госпошлин по ряду судебных дел

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:32+0300

2025-05-26T13:32+0300

2025-05-26T13:32+0300

общество

россия

вячеслав володин

госдума

единая россия

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект об освобождении участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей от уплаты госпошлины по ряду судебных дел. Документ внесен группой сенаторов и депутатов от "Единой России". Он освобождает участников СВО и членов их семей от уплаты госпошлины за рассмотрение Верховным судом РФ, судами общей юрисдикции, мировыми судьями дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также о признании гражданина безвестно отсутствующим или умершим. Речь идет, в том числе, об установлении фактов родственных отношений, признания отцовства, принятия наследства, принадлежности правоустанавливающих документов соответствующему лицу и о других случаях. В пресс-службе "Единой России" ранее напомнили, что по подобным делам сумма госпошлин увеличилась с 200 рублей до 3 000 рублей. А председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание журналистов, что решение об освобождении от уплаты госпошлины по таким делам станет еще одной мерой поддержки участников СВО и их близких. Установление юридически значимых фактов в судебном порядке влечет затраты в виде уплаты госпошлины, причем таких заявлений может быть несколько. Льгота же "позволит оградить семейный бюджет от дополнительных затрат", подчеркнул Володин. Правительство РФ поддерживает законопроект.

https://1prime.ru/20250524/gd-857889662.html

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общество , россия, вячеслав володин, госдума, единая россия