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ГД рассмотрит проект о введении уголовной ответственности для дропперов
ГД рассмотрит проект о введении уголовной ответственности для дропперов - 26.05.2025, ПРАЙМ
ГД рассмотрит проект о введении уголовной ответственности для дропперов
Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T17:02+0300
2025-05-26T17:02+0300
2025-05-26T17:02+0300
экономика
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общество
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении завтра. Мы расширяем правовые механизмы, направленные на борьбу с кибермошенничеством", - сказал Володин журналистам. По его словам, "предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения". Законопроект предусматривает дополнение статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей. Кроме того, также во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении еще два законопроекта, направленные на противодействие мошенничеству, добавил Володин. Одна из этих инициатив предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Операторы по переводу денежных средств или электронных денежных средств будут обязаны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок. Второй проект закона предусматривает корреспондирующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности". По словам председателя Госдумы, МВД России располагает информацией о не менее, чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, и такие лица в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел.
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финансы, общество , вячеслав володин, госдума, мвд
Экономика, Финансы, Общество , Вячеслав Володин, Госдума, МВД
ГД рассмотрит проект о введении уголовной ответственности для дропперов
Госдума рассмотрит проект о введении уголовной ответственности для дропперов
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Госдума во вторник рассмотрит проект закона о введении уголовной ответственности для дропперов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов Госдума планирует рассмотреть в первом чтении завтра. Мы расширяем правовые механизмы, направленные на борьбу с кибермошенничеством", - сказал Володин журналистам.
По его словам, "предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения".
Законопроект предусматривает дополнение статьи 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" новыми положениями. Согласно инициативе, к уголовной ответственности будут привлекаться лица, которые в том числе из корыстных побуждений способствуют кибермошенникам в выводе через электронные средства платежа похищенных у людей денег. За совершение таких преступлений будет грозить вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.
Кроме того, также во вторник Госдума рассмотрит в первом чтении еще два законопроекта, направленные на противодействие мошенничеству, добавил Володин.
Одна из этих инициатив предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым следователь или дознаватель в ходе расследования преступления сможет выносить постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 10 суток в целях последующего наложения ареста на них. Операторы по переводу денежных средств или электронных денежных средств будут обязаны предоставлять необходимую информацию не позднее трех рабочих дней с момента их поступления или в указанный в запросе сотрудников правоохранительных органов срок. Второй проект закона предусматривает корреспондирующие изменения в закон "О банках и банковской деятельности".
По словам председателя Госдумы, МВД России располагает информацией о не менее, чем 30 тысячах граждан, передавших личные банковские карты мошенникам за деньги, и такие лица в ближайшее время могут стать фигурантами уголовных дел.
Комитет ГД поддержал проект об уголовной ответственности для дропперов