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Иена стабильна к доллару на утренних торгах
Иена стабильна к доллару на утренних торгах - 26.05.2025, ПРАЙМ
Иена стабильна к доллару на утренних торгах
Стоимость доллара к иене в понедельник утром в целом стабильна до открытия рынков Европы, торги в США не будут проходить в связи с выходным днем,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T07:57+0300
2025-05-26T07:57+0300
2025-05-26T07:57+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене в понедельник утром в целом стабильна до открытия рынков Европы, торги в США не будут проходить в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торговых площадок. По состоянию на 7.49 мск курс доллара к иене снижался до 142,55 иены с уровня прошлого закрытия 142,57 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1411 доллара с 1,1365 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,32%, до 98,79 пункта. Торги в США не будут проходить в понедельник в связи с выходным днем по случаю Дня поминовения. В Великобритании торги также будут закрыты. В связи с этим объем торгов может быть несколько снижен. Инвесторы в среду при этом ожидают публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке. А в четверг будет опубликована вторая оценка по ВВП США в первом квартале. По первой оценке, экономика Штатов снизилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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иена, доллар сша, рынок, торги
Экономика, иена, Доллар США, Рынок, Торги
Иена стабильна к доллару на утренних торгах
Стоимость доллара к иене в понедельник утром в целом стабильна
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара к иене в понедельник утром в целом стабильна до открытия рынков Европы, торги в США не будут проходить в связи с выходным днем, свидетельствуют данные торговых площадок.
По состоянию на 7.49 мск курс доллара к иене снижался до 142,55 иены с уровня прошлого закрытия 142,57 иены за доллар. Курс евро к доллару поднимался до 1,1411 доллара с 1,1365 доллара за евро, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,32%, до 98,79 пункта.
Торги в США не будут проходить в понедельник в связи с выходным днем по случаю Дня поминовения. В Великобритании торги также будут закрыты. В связи с этим объем торгов может быть несколько снижен.
Инвесторы в среду при этом ожидают публикации протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке.
А в четверг будет опубликована вторая оценка по ВВП США в первом квартале. По первой оценке, экономика Штатов снизилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
Стоимость нефти растет на фоне геополитических рисков