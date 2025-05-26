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США нарастили импорт медных катодов из КНР до исторического максимума
США нарастили импорт медных катодов из КНР до исторического максимума - 26.05.2025, ПРАЙМ
США нарастили импорт медных катодов из КНР до исторического максимума
Китайский экспорт медных катодов в Соединенные Штаты Америки в апреле этого года вырос почти в три раза - до максимума за все время, выяснило РИА Новости,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Китайский экспорт медных катодов в Соединенные Штаты Америки в апреле этого года вырос почти в три раза - до максимума за все время, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Медные катоды - это конечный результат переработки медной руды в виде плоской заготовки, которую в дальнейшем можно использовать при производстве, например, проволоки, труб, кровельных материалов, проводников и кабелей и прочей продукции. Так, по итогам апреля из КНР в США прибыло катодов из меди, то есть очищенной, а также медных сплавов на 328,7 миллиона долларов. Это в 2,9 раза больше, чем в марте. При этом поставок в апреле прошлого года не было. Такие показатели стали максимальными за все время торговли двух стран. При этом ранее месячные объемы поставок этого товара как правило не превышали нескольких сотен тысяч долларов. Кроме США, которые заняли в китайском экспорте первое место, Поднебесная отправила больше всего катодов в Таиланд (121,2 миллиона долларов), Вьетнам (96,3 миллиона), Южную Корею (79,2 миллиона) и Сингапур (17,6 миллиона). Среди других товаров из меди США также импортировали из Китая медные трубы - на 13,9 миллиона долларов (+20% к марту), фитинги для труб - 13,3 миллиона (+1%) и различные бытовые изделия из меди - на 8,8 миллиона долларов (+10%). Также американцы в заметных объемах закупали медные листы (на 5,7 миллиона долларов), изделия из меди ( на 4,3 миллиона), гвозди и кнопки (2,4 миллиона) и проволоку (на 2,3 миллиона долларов). Всего меди и изделий из нее в Штаты за месяц приехал на 381,6 миллиона долларов.
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сша, китай, импорт
Экономика, США, КИТАЙ, импорт
США нарастили импорт медных катодов из КНР до исторического максимума
Импорт США китайских медных катодов вырос в три раза, достигнув исторического максимума
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Китайский экспорт медных катодов в Соединенные Штаты Америки в апреле этого года вырос почти в три раза - до максимума за все время, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Медные катоды - это конечный результат переработки медной руды в виде плоской заготовки, которую в дальнейшем можно использовать при производстве, например, проволоки, труб, кровельных материалов, проводников и кабелей и прочей продукции. Так, по итогам апреля из КНР в США прибыло катодов из меди, то есть очищенной, а также медных сплавов на 328,7 миллиона долларов. Это в 2,9 раза больше, чем в марте. При этом поставок в апреле прошлого года не было.
Такие показатели стали максимальными за все время торговли двух стран. При этом ранее месячные объемы поставок этого товара как правило не превышали нескольких сотен тысяч долларов.
Кроме США, которые заняли в китайском экспорте первое место, Поднебесная отправила больше всего катодов в Таиланд (121,2 миллиона долларов), Вьетнам (96,3 миллиона), Южную Корею (79,2 миллиона) и Сингапур (17,6 миллиона).
Среди других товаров из меди США также импортировали из Китая медные трубы - на 13,9 миллиона долларов (+20% к марту), фитинги для труб - 13,3 миллиона (+1%) и различные бытовые изделия из меди - на 8,8 миллиона долларов (+10%).
Также американцы в заметных объемах закупали медные листы (на 5,7 миллиона долларов), изделия из меди ( на 4,3 миллиона), гвозди и кнопки (2,4 миллиона) и проволоку (на 2,3 миллиона долларов). Всего меди и изделий из нее в Штаты за месяц приехал на 381,6 миллиона долларов.
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