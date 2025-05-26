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Фондовые индексы Германии и Франции показали рост

Фондовые индексы Германии и Франции показали рост - 26.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Германии и Франции показали рост

Фондовые индексы Германии и Франции завершили понедельник ростом, рынки могли оценивать новости, связанные с торговыми отношениями США и Европы, свидетельствуют | 26.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Германии и Франции завершили понедельник ростом, рынки могли оценивать новости, связанные с торговыми отношениями США и Европы, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По итогам дня французский CAC 40 вырос на 1,21%, до 7 828,13 пункта, немецкий DAX - на 1,68%, до 24 027,65 пункта. В понедельник торги в Великобритании не проводились в связи с выходным днем. По итогам торгов пятницы британский индекс FTSE 100 снизился на 0,24%, до 8 717,97 пункта. По мнению аналитиков, рост европейских индексов обусловлен их привлекательностью на фоне неопределенности, которая наблюдается на мировых рынках. Кроме того, рынки в понедельник могли оценивать новости, связанные с торговыми отношениями США и Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Европейские акции продолжают выглядеть привлекательно в условиях высокой неопределенности", - приводит агентство Блумберг мнение главы макроэкономического отдела Lombard Odier Investment Managers Флориана Ельпо (Florian Ielpo). Он также заявил, что считает рекомендацию Трампа ввести пошлины в отношении ЕС очередным сетом "тарифного тенниса" в виде "угроз и отступления", наблюдаемого с начала года.

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германия, франция, фондовые индексы, торги