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Девелоперы опасаются ужесточения условий выдачи семейной ипотеки в России
Девелоперы опасаются ужесточения условий выдачи семейной ипотеки в России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Девелоперы опасаются ужесточения условий выдачи семейной ипотеки в России
В России могут ужесточить условия выдачи семейной ипотеки после расширения этой программы, считает глава группы по развитию ипотеки девелоперской компании... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:32+0300
2025-05-26T10:32+0300
2025-05-26T10:32+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В России могут ужесточить условия выдачи семейной ипотеки после расширения этой программы, считает глава группы по развитию ипотеки девелоперской компании "Неометрия" Ирина Казанцева. Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня представить предложения по предоставлению ипотеки семьям с детьми до 14 лет включительно и семьям участников СВО, а также принять меры для исключения дополнительных банковских комиссий при выдаче льготных ипотечных кредитов. По оценке Казанцевой, для обеспечения такой ипотеки потребуется значительный объем финансовых вложений, так как количество потенциальных участников льготной программы резко увеличится. "Учитывая, что при ключевой ставке в 21%, семейная ипотека под 6%, по утверждению некоторых банков, является убыточной, следует ожидать ужесточения условий ее выдачи. Другими словами, велика вероятность повышения требований к заемщикам по предоставляемым документам и подтверждению уровня доходов", - приводит ее слова пресс-служба компании. "Неометрия" входит в Alias Group Бориса Юнанова, работает на рынке строительства Краснодарского края и Ростовской области.
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недвижимость, россия, краснодарский край, владимир путин
Экономика, Недвижимость, РОССИЯ, Краснодарский край, Владимир Путин
Девелоперы опасаются ужесточения условий выдачи семейной ипотеки в России
Эксперт Казанцева: в России могут ужесточить условия выдачи семейной ипотеки
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. В России могут ужесточить условия выдачи семейной ипотеки после расширения этой программы, считает глава группы по развитию ипотеки девелоперской компании "Неометрия" Ирина Казанцева.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июня представить предложения по предоставлению ипотеки семьям с детьми до 14 лет включительно и семьям участников СВО, а также принять меры для исключения дополнительных банковских комиссий при выдаче льготных ипотечных кредитов.
По оценке Казанцевой, для обеспечения такой ипотеки потребуется значительный объем финансовых вложений, так как количество потенциальных участников льготной программы резко увеличится.
"Учитывая, что при ключевой ставке в 21%, семейная ипотека под 6%, по утверждению некоторых банков, является убыточной, следует ожидать ужесточения условий ее выдачи. Другими словами, велика вероятность повышения требований к заемщикам по предоставляемым документам и подтверждению уровня доходов", - приводит ее слова пресс-служба компании.
"Неометрия" входит в Alias Group Бориса Юнанова, работает на рынке строительства Краснодарского края и Ростовской области.
Путин поручил проработать вопрос льготной ипотеки для семей участников СВО