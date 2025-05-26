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Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву

Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву - 26.05.2025, ПРАЙМ

Секретарь совета нацбезопасности Ирана посетит Москву

Секретарь высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Аакбар Ахмадиян отправится с визитом в Москву на этой неделе, заявил официальный... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:19+0300

2025-05-26T12:19+0300

2025-05-26T12:19+0300

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ТЕГЕРАН, 26 мая – ПРАЙМ. Секретарь высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Аакбар Ахмадиян отправится с визитом в Москву на этой неделе, заявил официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи. "Секретарь высшего совета национальной безопасности примет участие в тринадцатой встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, от имени Ирана в Москве", - сказал Багаи, слова которого приводит иранское госагентство Tasnim. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.

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иран, россия, москва