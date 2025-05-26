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В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot

В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot - 26.05.2025, ПРАЙМ

В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot

Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в интервью газете Monde посетовал на то, что российские "Искандеры" обходят защиту... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:53+0300

2025-05-26T09:53+0300

2025-05-26T09:53+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в интервью газете Monde посетовал на то, что российские "Искандеры" обходят защиту американских систем ПВО Patriot. Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что западные образцы техники ПВО, стоящие на вооружении у Украины, в том числе американские ЗРК Patriot, неспособны сбить ракету российского "Искандера", а могут лишь наблюдать за ее полетом. Игнат также пожаловался на то, что Украине недостает ракет. По его словам, Patriot, находящиеся вблизи Киева, не могут обеспечить 100-процентную защиту от баллистических ракет. "Россияне нашли способы противостоять (Patriot - ред.): ракеты "Искандер" на заключительном этапе (полета - ред.) совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", - добавил он.

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