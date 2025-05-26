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В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot - 26.05.2025, ПРАЙМ
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В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot
В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot - 26.05.2025, ПРАЙМ
В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot
Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в интервью газете Monde посетовал на то, что российские "Искандеры" обходят защиту... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T09:53+0300
2025-05-26T09:53+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в интервью газете Monde посетовал на то, что российские "Искандеры" обходят защиту американских систем ПВО Patriot. Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что западные образцы техники ПВО, стоящие на вооружении у Украины, в том числе американские ЗРК Patriot, неспособны сбить ракету российского "Искандера", а могут лишь наблюдать за ее полетом. Игнат также пожаловался на то, что Украине недостает ракет. По его словам, Patriot, находящиеся вблизи Киева, не могут обеспечить 100-процентную защиту от баллистических ракет. "Россияне нашли способы противостоять (Patriot - ред.): ракеты "Искандер" на заключительном этапе (полета - ред.) совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", - добавил он.
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россия, украина, сша, нато
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, США, НАТО
09:53 26.05.2025
 
В ВВС Украины посетовали, что "Искандеры" обманывают американские Patriot

Офицер ВСУ Игнат: российские "Искандеры" обходят защиту Patriot

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат в интервью газете Monde посетовал на то, что российские "Искандеры" обходят защиту американских систем ПВО Patriot.
Ранее в "Ростехе" сообщили РИА Новости, что западные образцы техники ПВО, стоящие на вооружении у Украины, в том числе американские ЗРК Patriot, неспособны сбить ракету российского "Искандера", а могут лишь наблюдать за ее полетом.
Игнат также пожаловался на то, что Украине недостает ракет. По его словам, Patriot, находящиеся вблизи Киева, не могут обеспечить 100-процентную защиту от баллистических ракет.
"Россияне нашли способы противостоять (Patriot - ред.): ракеты "Искандер" на заключительном этапе (полета - ред.) совершают маневры уклонения, чем препятствуют расчету траектории для Patriot. Кроме того, "Искандер" может сбрасывать ловушки, способные обмануть ракеты Patriot", - добавил он.
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ВооруженияРОССИЯУКРАИНАСШАНАТО
 
 
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