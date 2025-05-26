https://1prime.ru/20250526/kallas-857941954.html

"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас

"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас

Одержимая ненавистью к России глава евродипломатии Кая Каллас стремится делать все для эскалации конфликта на Украине, утверждает итальянское издание Il Fatto... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T23:29+0300

2025-05-26T23:29+0300

2025-05-26T23:31+0300

политика

кая каллас

россия

мнение

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Одержимая ненавистью к России глава евродипломатии Кая Каллас стремится делать все для эскалации конфликта на Украине, утверждает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.Не слишком тщательно выбирая выражения, авторы статьи называют верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности "жалким поджигателем войны, влюбленным в оружие и одержимым ненавистью к России".Каллас, как утверждается в публикации, стремится подливать масла в огонь, чтобы еще больше разжечь и без того масштабный конфликт.Ранее глава евродипломатии заявила о необходимости ужесточить давление на Российскую Федерацию в ответ на удары ВС РФ по объектам ВПК Украины.

https://1prime.ru/20250521/kallas-857776919.html

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кая каллас, россия, мнение