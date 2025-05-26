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"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас
"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас
Одержимая ненавистью к России глава евродипломатии Кая Каллас стремится делать все для эскалации конфликта на Украине, утверждает итальянское издание Il Fatto... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T23:29+0300
2025-05-26T23:29+0300
2025-05-26T23:31+0300
политика
кая каллас
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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Одержимая ненавистью к России глава евродипломатии Кая Каллас стремится делать все для эскалации конфликта на Украине, утверждает итальянское издание Il Fatto Quotidiano.Не слишком тщательно выбирая выражения, авторы статьи называют верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности "жалким поджигателем войны, влюбленным в оружие и одержимым ненавистью к России".Каллас, как утверждается в публикации, стремится подливать масла в огонь, чтобы еще больше разжечь и без того масштабный конфликт.Ранее глава евродипломатии заявила о необходимости ужесточить давление на Российскую Федерацию в ответ на удары ВС РФ по объектам ВПК Украины.
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кая каллас, россия, мнение
Политика, Кая Каллас, РОССИЯ, мнение
"Одержима". На Западе усомнились в адекватности Каллас
Il Fatto Quotidiano: Каллас одержима ненавистью к России и жаждой войны
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ
. Одержимая ненавистью к России глава евродипломатии Кая Каллас стремится делать все для эскалации конфликта на Украине, утверждает итальянское издание Il Fatto Quotidiano
.
Не слишком тщательно выбирая выражения, авторы статьи называют верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности "жалким поджигателем войны, влюбленным в оружие и одержимым ненавистью к России".
Каллас, как утверждается в публикации, стремится подливать масла в огонь, чтобы еще больше разжечь и без того масштабный конфликт.
"Она лжет". На Западе обрушились на Каллас из-за слов о санкциях против РФ
Ранее глава евродипломатии заявила о необходимости ужесточить давление на Российскую Федерацию в ответ на удары ВС РФ по объектам ВПК Украины.