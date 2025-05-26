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Депутат Европарламента Картхайзер прибыл в Москву
Депутат Европарламента Картхайзер прибыл в Москву - 26.05.2025, ПРАЙМ
Депутат Европарламента Картхайзер прибыл в Москву
Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер прибыл в Москву и повторно выступил за диалог Европы с Россией по насущным проблемам. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:50+0300
2025-05-26T10:50+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер прибыл в Москву и повторно выступил за диалог Европы с Россией по насущным проблемам. Ранее Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации на Украине. На сайте ГД РФ сообщается, что члены комитета Госдумы по международным делам проведут встречу с ним 26 мая. "Сегодня и завтра я встречусь с членами правительства и обеих палат парламента (России - ред.), чтобы обсудить двусторонние отношения, права человека, мир на Украине и в Европе, а также отношения международных организаций с РФ", - сообщил Картхайзер на странице в соцсети X. Он также раскритиковал позицию ЕС, отрицающую диалог с Россией, отметив, что государствам Запада не удалось дипломатически изолировать Москву.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, ЕВРОПА, УКРАИНА, Госдума, ЕС
Депутат Европарламента Картхайзер прибыл в Москву
Депутат ЕП Картхайзер прибыл в Москву и выступил за диалог Европы с Россией
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картхайзер прибыл в Москву и повторно выступил за диалог Европы с Россией по насущным проблемам.
Ранее Картхайзер заявил, что скоро планирует посетить Москву по приглашению Госдумы для обсуждения ряда вопросов, в том числе ситуации на Украине. На сайте ГД РФ сообщается, что члены комитета Госдумы по международным делам проведут встречу с ним 26 мая.
"Сегодня и завтра я встречусь с членами правительства и обеих палат парламента (России - ред.), чтобы обсудить двусторонние отношения, права человека, мир на Украине и в Европе, а также отношения международных организаций с РФ", - сообщил Картхайзер на странице в соцсети X.
Он также раскритиковал позицию ЕС, отрицающую диалог с Россией, отметив, что государствам Запада не удалось дипломатически изолировать Москву.
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