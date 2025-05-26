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"Это чрезмерно". Осенью в РФ ограничат число банковских карт на человека
"Это чрезмерно". Осенью в РФ ограничат число банковских карт на человека - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Это чрезмерно". Осенью в РФ ограничат число банковских карт на человека
Осенью число банковских карт на российского гражданина будет ограничено до 20, сообщил "Известиям" глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:03+0300
2025-05-26T16:03+0300
2025-05-26T16:04+0300
экономика
россия
банковские карты
ограничения
анатолий аксаков
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Осенью число банковских карт на российского гражданина будет ограничено до 20, сообщил "Известиям" глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков."Пока звучит предложение – всего 20 карт и 5 в одном банке, но мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать, - сказал Аксаков. - Количество банков не обсуждается, только количество карт".Планируется, что соответствующая инициатива поступит на обсуждение в Госдуму в июне. При этом отмечается, что цель обсуждаемого ограничения - защита граждан от мошенников, которые похищают средства со счетов россиян.По данным Банка России, в прошлом году на одного гражданина РФ приходилось до четырех банковских карт.
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россия, банковские карты, ограничения, анатолий аксаков
Экономика, РОССИЯ, банковские карты, ограничения, Анатолий Аксаков
"Это чрезмерно". Осенью в РФ ограничат число банковских карт на человека
Аксаков: осенью в России ограничат число банковских карт на одного человека
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Осенью число банковских карт на российского гражданина будет ограничено до 20, сообщил "Известиям" глава Комитета Государственной думы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Пока звучит предложение – всего 20 карт и 5 в одном банке, но мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать, - сказал Аксаков. - Количество банков не обсуждается, только количество карт".
Планируется, что соответствующая инициатива поступит на обсуждение в Госдуму в июне. При этом отмечается, что цель обсуждаемого ограничения - защита граждан от мошенников, которые похищают средства со счетов россиян.
В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества с банковскими картами россиян
По данным Банка России, в прошлом году на одного гражданина РФ приходилось до четырех банковских карт.