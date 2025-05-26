https://1prime.ru/20250526/kellog-857909726.html

"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России

"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России

Спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог намерено врет в попытке очернить Москву. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:44+0300

2025-05-26T08:44+0300

2025-05-26T08:44+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог намерено врет в попытке очернить Москву. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.По словам Боуза, у российской стороны нет цели убивать кого-либо без разбора, и Келлогу это известно. Кроме того, Киев намеренно размещал свои военные объекты в населенных пунктах."Вы знаете и то, что людям ничего не угрожает. От этого от вашего откровенно нечестного и лживого поста становится еще больше не по себе", - подчеркнул журналист.Ранее Министерство обороны России 25 мая опубликовало информацию о нанесении удара по предприятиям ВПК Украины.

https://1prime.ru/20250515/kellog-857586896.html

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