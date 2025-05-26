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"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России - 26.05.2025, ПРАЙМ
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"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России
"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России
Спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог намерено врет в попытке очернить Москву. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:44+0300
2025-05-26T08:44+0300
политика
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россия
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог намерено врет в попытке очернить Москву. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.По словам Боуза, у российской стороны нет цели убивать кого-либо без разбора, и Келлогу это известно. Кроме того, Киев намеренно размещал свои военные объекты в населенных пунктах."Вы знаете и то, что людям ничего не угрожает. От этого от вашего откровенно нечестного и лживого поста становится еще больше не по себе", - подчеркнул журналист.Ранее Министерство обороны России 25 мая опубликовало информацию о нанесении удара по предприятиям ВПК Украины.
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сша, россия
Политика, США, РОССИЯ
08:44 26.05.2025
 
"Без разбора": на Келлога обрушились после гнусных слов о России

Журналист Боуз: спецпосланник Келлог намерено врет, пытаясь очернить Россию

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог намерено врет в попытке очернить Москву. Таким мнением в социальной сети Х поделился ирландский журналист Чей Боуз.
По словам Боуза, у российской стороны нет цели убивать кого-либо без разбора, и Келлогу это известно. Кроме того, Киев намеренно размещал свои военные объекты в населенных пунктах.
"Вы знаете и то, что людям ничего не угрожает. От этого от вашего откровенно нечестного и лживого поста становится еще больше не по себе", - подчеркнул журналист.
Ранее Министерство обороны России 25 мая опубликовало информацию о нанесении удара по предприятиям ВПК Украины.
Флаги США
"Этому не бывать". На Западе обрушились на Келлога после слов об Украине
15 мая, 09:11
 
ПолитикаСШАРОССИЯ
 
 
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