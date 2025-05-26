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СМИ: ХАМАС согласился с предложением спецпосланника США по Газе

СМИ: ХАМАС согласился с предложением спецпосланника США по Газе - 26.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ХАМАС согласился с предложением спецпосланника США по Газе

Палестинское движение ХАМАС согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа, сообщил палестинский... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T16:37+0300

2025-05-26T16:37+0300

2025-05-26T16:37+0300

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КАИР, 26 мая - ПРАЙМ. Палестинское движение ХАМАС согласилось с предложением спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о прекращении огня в секторе Газа, сообщил палестинский телеканал Al Aqsa со ссылкой на источник. "ХАМАС согласился с предложением спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, которое подчеркивает постоянное прекращение огня в секторе Газа", - заявил источник телеканала. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на палестинский источник, знакомый с ходом переговоров, передавало, что новое предложение по прекращению военных действий в секторе Газа между Израилем и ХАМАС предполагает возвращение десяти израильских заложников, прекращение огня на 70 дней и частичный уход израильских военных с территории полуэксклава. Согласно источнику, посредники в переговорах между сторонами представили это предложение в течение последних нескольких дней. Он добавил, что предложение появилось в результате видения Уиткоффа.

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общество , сша, газа, каир, стив уиткофф